Devrais-je vendre ma Lincoln Continental 2017?

Je suis propriétaire d’une Lincoln Continental 2017 achetée neuve et qui n’a actuellement que 16 000 km. Puisque Lincoln abandonne le modèle, croyez-vous que sa valeur va chuter rapidement et si oui, devrais-je m’empresser de la vendre ou plutôt la conserver? Je souligne que j’adore cette voiture.

-------------------

Bonjour Roger,

La Lincoln Continental 2017 est effectivement une voiture surprenante, mais malheureusement née à la mauvaise époque. Pourquoi cela? Parce que le marché du luxe penche aujourd’hui vers les VUS qui ont davantage la cote. Or, même chez Lincoln, on peine à se démarquer avec les VUS, parce que la marque américaine souffre d’une image de « voiture de grand-père » qui ne plaît évidemment plus à la grande majorité des acheteurs. D’ailleurs, lorsqu’un produit comme le Navigator ou l’Aviator réussit à se distinguer et à attirer les foules, c’est toujours en raison du produit lui-même et non pas pour une question d’écusson. En clair, le produit est supérieur à l’image de la marque, et c’est effectivement le cas de votre Continental.

Pourquoi est-ce Lincoln a choisi d’abandonner cette voiture? Parce que les ventes étaient symboliques. Et contrairement à Cadillac, Lincoln a choisi cette année de laisser tomber l’ensemble de ses berlines (Continental et MKZ) pour ne se concentrer que sur ses VUS.

Quant à la dépréciation de votre voiture, je suis au regret de vous annoncer qu’elle était déjà forte au premier jour de votre sortie du concessionnaire. Une Lincoln Continental 2017 de 75 000 $ (avant taxes) affichant votre kilométrage ne vaudrait aujourd’hui pas plus de 40 000 $. Et il serait surprenant qu’un concessionnaire prenne le risque de vous en offrir plus de 30 000 $, sachant que la voiture pourrait mettre beaucoup de temps avant de trouver preneur. Cela ne fait évidemment pas d’elle une mauvaise voiture, mais la demande n’est y tout simplement pas.

Morale de l’histoire, vous avez tout intérêt à conserver votre Continental le plus longtemps possible et à en apprécier ses qualités. Car il s’agit d’une voiture méconnue, confortable et luxueuse, comme il ne s’en fabriquera probablement plus jamais.

En vidéo: c'est la fin des voitures chez Lincoln