Combien devrais-je payer pour une Fiat 124 Spider 2017?

Je suis à la recherche d'une Fiat 124 Spider 2017 avec environ 10 000 km au compteur. Quel prix devrais-je payer?

---------------------------

Bonjour Lisette,

Les Fiat 124 Spider ont existé en plusieurs versions différentes et vous ne précisez pas quel modèle vous intéresse. En 2017, ce modèle était proposé en trois versions distinctes : de base (Classica), plus luxueuse (Lusso) ou plus sportive (Abarth). Cela dit vous n'aurez probablement pas un choix immense car l'auto s'est très peu vendue au Canada ces dernières années.

Au moment d'écrire ces lignes, le faible nombre de 124 Spider ne permet de pas d'établir une cote fiable pour chaque version. Mais pour un véhicule de l'année-modèle 2017 d'environ 10 000 km, il faut compter entre 25 000 $ et 27 000 $ pour une Classica ou une Lusso. Les versions Abarth, plus chères à l'achat, affichent logiquement un tarif plus élevé, 35 000 $ à 37 000 $ environ.

Si les petites sportives décapotables vous intéressent, vous pourriez aussi regarder du côté de la Mazda MX-5 qui partage la même base technique, à l'exception du moteur et de la transmission. L'agrément de conduite est supérieur chez Mazda. Sa boite manuelle est également plus précise, si jamais vous souhaitez opter pour ce type de transmission.

Enfin, il faut aussi tenir compte du fait que la marque Fiat vit sur du temps emprunté au Québec et au Canada. Cela pourrait avoir une incidence sur la valeur de revente de la 124 Spider à moyen et à long terme. Il y a de fortes chances qu'une 124 Spider affiche une plus faible valeur qu'une Mazda MX-5 équivalente. C'est un pensez-y bien si vous comptez revendre votre cabriolet dans les années à venir.

