Un début d’année catastrophique pour Fiat

Balado : c’est quoi ça, Stellantis?

En juillet dernier, on a appris que la fusion des groupes PSA et FCA allait être baptisée Stellantis . Issu du latin, ce terme signifie « briller d’étoiles ». Impatients de voir les résultats de cette alliance entre deux géants de l’automobile, Marc-André Gauthier et Germain Goyer brossent un portrait …