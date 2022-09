Recommandez-vous l'achat d'une Fiat 124 Spider Abarth entre 2017 et 2020?

Que pensez-vous de la Fiat 124 Abarth de 2017 à 2020 comme voiture d’été?

Bonjour Yvan,

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que cette Fiat n’est pas une authentique voiture italienne. Il s’agit en fait d’une Mazda MX-5 réinventée par Fiat, arborant un style singulier rappelant celui de la dernière 124 Spider, qui nous a quittés au début des années 80.

Personnellement, je préfère la Mazda MX-5 en raison de son poids réduit et de sa mécanique Mazda. En effet, la 124 Spider utilise - à l’inverse de la MX-5 - un moteur 1,4 litre turbo d’origine Fiat, adapté à une boîte manuelle d’ancienne génération de Mazda. Le résultat n’est pas vilain et la puissance est plus qu’honnête, mais l’auto n’est pas aussi agile que la Mazda. Cela dit, si vous préférez son style et qu’on vous la propose à prix raisonnable, vous aurez tout de même entre les mains une excellente bagnole.

Je me permets maintenant de vous dire que pour son entretien, il est inutile de vous référer à un concessionnaire Fiat. Ces produits sont si marginaux que l’expertise pour ce genre de modèle n’y est pas plus grande qu’ailleurs. Faites donc appel à un mécanicien de confiance ou encore, à un concessionnaire Mazda, qui saura faire l’entretien général de cette voiture probablement plus efficacement qu’un concessionnaire Chrysler-Dodge-Jeep-Fiat.

