Hyundai Santa Cruz 2022 : la camionnette de Hyundai bientôt dévoilée!

Hyundai vient tout juste de publier les premiers croquis officiels de sa camionnette très attendue, le Santa Cruz 2022, dont un concept avait vu le jour au Salon de l’auto de Detroit... en 2015!

En fait, la compagnie le décrit comme un « véhicule d’aventure sport », disant qu’il viendra créer une nouvelle catégorie dans le marché.

On s’attend en effet à ce que le Hyundai Santa Cruz soit plus petit que les camionnettes intermédiaires traditionnelles comme le Ford Ranger, le Honda Ridgeline, le Chevrolet Colorado et le Toyota Tacoma, de même que plus axé sur les loisirs et moins sur le travail.

Photo: Hyundai

Il s’apparente au nouveau Tucson 2022, non seulement par le design des phares et de la calandre à l’avant, mais aussi par les lignes saillantes sur les flancs. Les jantes font plutôt penser à celles du Subaru Crosstrek, tandis que des feux en forme de marteau et un gros lettrage « SANTA CRUZ » sur le hayon dominent la partie arrière.

« Le Santa Cruz, avec son style audacieux, ouvre un tout nouveau segment pour Hyundai et pour l'industrie dans son ensemble. La polyvalence de la boîte ouverte et la sécurité de la cabine fermée répondent aux besoins quotidiens en évolution des acheteurs aux activités axées sur l'aventure, tandis que des moteurs puissants et efficaces et une excellente maniabilité ajoutent au plaisir de la conduite dans un environnement urbain ou hors route. Nos clients se demanderont comment ils ont pu se passer d’un tel véhicule », a déclaré Jose Munoz, président et chef de la direction de Hyundai Motor North America.

Photo: Hyundai

Bien qu’il parle de moteurs puissants et efficaces et d’une excellente maniabilité, aucun détail technique n’a été donné. Une ou plusieurs options hybrides, comme c’est le cas avec le nouveau Tucson, peuvent être envisagées.

Le Hyundai Santa Cruz 2022 sera dévoilé en première mondiale le 15 avril. Il entrera en production à l’usine de Montgomery, en Alabama, au cours de l’été et devrait arriver chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année. Continuez à suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

