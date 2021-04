Honda CR-V 2021 : cinq choses à savoir

Très populaire dans le segment des VUS compacts, le Honda CR-V 2021 se distingue grâce à la réputation béton de la marque, et ce, même si le modèle demeure pratiquement inchangé depuis 2017.

Voici cinq choses à savoir sur le Honda CR-V 2021.

Un seul groupe motopropulseur

Suivant la tendance de l’industrie, le Honda CR-V utilise un moteur de plus petite cylindrée muni d’un turbocompresseur. D’une dimension de 1,5 litre, le moulin génère une puissance de 190 chevaux et un couple de 179 lb-pi. De plus, celui-ci est équipé de la fonction arrêt-démarrage de série. Le tout est jumelé à une transmission automatique à variation continue (CVT).

Le CR-V en version LX arrive de série avec la traction, alors que le rouage intégral est en option. En termes de consommation, la mouture de base reçoit une cote ville/route de 7,7 L/100 km, alors que les variantes à quatre roues motrices augmentent la donnée à 8,1 L/100 km.

Photo: Guillaume Rivard

Pratique

Les VUS riment avec polyvalence et le Honda CR-V ne fait pas exception à la règle. Conçu pour accueillir cinq passagers, le véhicule utilitaire de Honda offre beaucoup d’espace et de dégagements, autant pour les occupants que pour l’espace de chargement.

Avec la banquette relevée, le volume du coffre est de 1 110 litres. En rabaissant les sièges, le chiffre monte à 2 146 litres. Dans cette configuration, le plancher est complètement plat. Pour plus de modularité, le consommateur peut opter pour une galerie de toit à partir de la version Sport. Finalement, il est possible de remorquer jusqu’à 680 kg (1 500 lb).

Photo: Honda

Plusieurs aides à la conduite

La suite d’aides à la conduite Honda Sensing est livrée de série sur toutes les versions du Honda CR-V 2021.

Parmi les technologies présentes, on retrouve le système de freinage à réduction d’impact, le système d’alerte de collision avant, le système d’avertissement de sortie de voie, le système d’atténuation de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif avec réglage à faible vitesse et le système d'assistance au franchissement involontaire de ligne.

D’autres technologies comme le système d’information d'angle mort et le système d'alerte de trafic transversal arrière intègrent les versions plus huppées du CR-V.

Photo: Honda

Intégration technologique

Hébergé à partir d’un écran tactile de sept pouces inséré dans la console centrale, le système d’infodivertissement est compatible avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. Les variantes haut de gamme ont droit aussi à la navigation GPS.

En termes de commodités, les occupants à l’avant pourront utiliser les deux ports USB à leur disposition pour recharger leurs appareils. De plus, la charge à induction est disponible en option.

Quant aux passagers à l’arrière, seules les versions Sport et plus donnent accès à des prises USB. Toutes les moutures du CR-V offrent la connectivité Wi-Fi alimentée par un modem.

Sur le plan audio, les variantes Touring et Black Edition sont servies par une chaîne hi-fi de 331 watts et neuf haut-parleurs incluant un caisson de graves.

Photo: Guillaume Rivard

Un VUS sécuritaire

Le Honda CR-V 2021 a reçu la mention « Top Safety Pick » de la part de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). En effet, le VUS obtient les meilleurs résultats en ce qui a trait aux différents tests de collision (avant, côté, toit) et de résistances (sièges et ceintures).

Concernant les aides à la conduite, l’institut a analysé les réponses des systèmes de prévention de collision avec un autre véhicule et avec un piéton. Dans les deux contextes, l’IIHS a évalué les systèmes comme étant « supérieurs », soit la note la plus élevée possible.

Photo: Honda

Cependant, les points d’ancrage pour les sièges pour enfant pourraient être améliorés. Concernant les phares, les versions munies lumières à DEL sont cotées « bon » ou « acceptable ». Ce n’est pas le cas pour les variantes avec phares à halogène qui reçoivent une note de « marginale ».

Le prix du Honda CR-V 2021 débute à 29 805 $ (PDSF), alors que la mouture la plus huppée Black Edition monte à 43 405 $ (PDSF).

