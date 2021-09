Un Acura MDX 2022 pour remplacer mon Honda CR-V?

Je possède un Honda CR-V Touring 2019 que j’aime bien. Il sert de véhicule principal à la famille de quatre que nous sommes (ma femme, mes deux enfants et moi). Lorsque nous voyageons, l’espace pour les bagages est très juste. Avec un troisième enfant en route, nous évaluons la possibilité d’acquérir un plus gros VUS et l’Acura MDX 2022 fait partie de mes choix. Est-ce que le coffre, avec la troisième rangée à moitié rabaissée, sera suffisant?

Bonjour Jean-François,

Avant d’aller plus loin dans vos démarches, nous vous conseillons d’analyser attentivement votre situation financière. En effet, en changeant rapidement votre CR-V, assurez-vous de ne pas vous retrouver avec une équité négative, communément appelé une « balloune ».

Pour ce qui est du choix du nouveau véhicule, nous n’avons pas de réserve quant à la recommandation du Acura MDX. De votre côté, en demeurant dans l’univers du constructeur japonais, vous ne serez pas complètement déstabilisé bien que le MDX soit plus volumineux, plus performant, plus moderne et plus technologique que votre CR-V.

Réputé pour avoir un coffre particulièrement spacieux, le CR-V peut loger jusqu’à 1065 litres lorsque la banquette arrière est en place. En ce qui concerne le MDX, le volume de chargement est de 461,6 litres lorsque la troisième rangée est en place et seulement de 1107,2 litres lorsque celle-ci est rabattue. En comparant ces données, on se rend compte qu’il n’y a pas de réel gain pour vous en ce qui a trait au volume de chargement, et ce, même si vous n’utilisez que la moitié de la dernière rangée.

Il est à noter que 2022 marque la première année-modèle pour le MDX de quatrième génération. Cela étant, puisque ses composantes demeurent connues et qu’il ne propose aucune grande révolution, sa fiabilité et sa durabilité ne nous inquiète pas particulièrement.

Considérant vos besoins d’espace de chargement, nous nous permettons de vous conseiller de jeter un œil aux Honda Pilot (1583 litres derrière la deuxième rangée) et Volkswagen Atlas (1572 litres derrière la deuxième rangée).

