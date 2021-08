Quoi choisir entre un Subaru Crosstrek et un Honda CR-V?

Mon épouse et moi formons un couple dans la mi-soixantaine. Nous désirons louer un VUS pour un terme de trois ou quatre ans. Nous sommes indécis entre le Subaru Crosstrek et le Honda CR-V. Nous parcourons entre 15 000 et 20 000 kilomètres par année. Lequel serait le plus agréable pour une utilisation quotidienne?

Bonjour Jean-Pierre,

Il faut d’abord savoir que le Subaru Crosstrek et le Honda CR-V n’appartiennent pas à la même catégorie de véhicules. Cela étant, en raison des qualités et de la réputation des deux véhicules, on comprend que vous considériez les deux. Alors que le Crosstrek appartient à la catégorie des VUS sous-compacts, le CR-V, lui, appartient plutôt à la catégorie des véhicules utilitaires sport compacts.

Lorsqu’on sort la calculatrice, on obtient un paiement mensuel de 423 $ (taxes et frais inclus) pour une location de trois ans d’un Subaru Crosstrek Tourisme avec EyeSight. Notons que le taux d’intérêt est de 0,99%. En ce qui a trait au CR-V, vous paierez 517 $ par mois à un taux de 0,99% pour un terme de trois ans, et ce, toujours pour une allocation de 20 000 kilomètres annuellement. L’écart est donc important.

Sur une note très personnelle, nous préférons le rendement global du Crosstrek plutôt que celui du Honda CR-V dont la génération actuelle arrive en bout de piste. Nous ne sommes pas friands de sa mécanique turbocompressée de 1,5 litre. Qui plus est, le Crosstrek jouit d’un rouage intégral fort efficace et que vous apprécierez grandement en hiver.

Si la différence de puissance entre le Crosstrek et le CR-V vous inquiète, sachez que depuis cette année, les versions Outdoor et Limited sont animées par le moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 litres, comparativement au 2 litres pour les autres versions. Dans le cas de la version Outdoor, le paiement mensuel grimpe à 447 $ en respectant les mêmes conditions. Voilà qui pourrait représenter l’avenue la plus intéressante selon vos besoins et désirs.

