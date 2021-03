En studio : une grosse baisse de prix pour la Chevrolet Bolt 2022

Chevrolet Bolt EV 2022 : plus de style et un prix réduit

Déjà plus de 100 000 Chevrolet Bolt EV ont été vendues dans le monde depuis son lancement pour l’année-modèle 2017, dont quelque 13 000 au Canada. Cinq ans plus tard, la compacte électrique de General Motors se refait une beauté et réduit considérablement son prix pour attirer encore plus d’acheteurs.