Chevrolet Bolt EV : devrait-on choisir le modèle 2021 ou 2022?

Quel modèle choisir entre la Chevrolet Bolt 2021 et 2022? Nous sommes à la recherche d’un véhicule du genre VUS avec la même fiabilité que notre Volt.

-------------

Bonjour Lorainne,

La différence entre les millésimes 2021 et 2022 de la Chevrolet Bolt EV est majeure. Même si la motorisation et la batterie demeurent inchangées, la Bolt EV 2022 reçoit une mise à jour esthétique, un système d’infodivertissement modernisé et des sièges plus confortables.

Au-delà de tout ça, c’est le prix de la Bolt qui change radicalement pour 2022. Le PDSF passe de 44 998 $ pour le modèle 2021 à 38 198 $. Vous avez bien lu! En plus de recevoir de nombreuses améliorations, la Bolt EV 2022 est moins chère à l’achat!

Photo: General Motors

Notez cependant que les Bolt EV 2021 encore en stock chez les concessionnaires pourraient être accompagnées de rabais alléchants. Qui plus est, vous risquez d’avoir droit à un meilleur taux de financement avec le modèle 2021 qu’avec le 2022. Nous vous conseillons donc de vous déplacer chez votre concessionnaire et de vous informer des promotions en vigueur.

Comme vous dites être à la recherche d’un véhicule de type utilitaire, nous nous permettons d’attirer votre attention vers la Bolt EUV 2022, un modèle dérivé de la Bolt avec un gabarit un peu plus costaud et une suspension légèrement relevée.

Photo: General Motors

Équipée de la même batterie et de la même motorisation que la Bolt régulière, la Bolt EUV est dotée d’une autonomie officielle de 402 kilomètres, en légère baisse par rapport à la Bolt EV (417 kilomètres) en raison d’un poids plus élevé.

Notez toutefois que la Bolt EUV, malgré ses airs de VUS, n’est pas livrable avec le rouage intégral. Pour un modèle électrique à quatre roues motrices, vous pourriez jeter un œil vers le Volkswagen ID.4

En vidéo: les véhicules électrique qu'on attend avec impatience