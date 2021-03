C’est officiel, le retour de Peugeot en Amérique n’aura pas lieu

Si vous espériez revoir des véhicules Peugeot au Canada en 2023, une mauvaise nouvelle vous attend : le nouveau constructeur Stellantis a confirmé que la marque française ne retraversera pas l’Atlantique.

Le site Automotive News a rapporté la nouvelle en premier.

Plus de 25 ans après son départ, le projet de ramener Peugeot en Amérique du Nord était devenu plus qu’incertain après l’officialisation de la fusion entre les groupes FCA et PSA le 16 janvier dernier. Le chef de la direction de Peugeot, Jean-Philippe Imparato, avait semé de gros doutes, parlant de la nécessité de faire une nouvelle analyse dans le contexte actuel.

Il avait également laissé entendre que Peugeot allait d’abord se concentrer sur ses marchés principaux que sont l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine, en plus de solidifier sa présence en Chine.

Photo: Peugeot

Stellantis veut faire de même sur notre continent, c’est-à-dire miser sur les marques déjà existantes que sont notamment Chrysler, Dodge, Jeep et Ram.

L’homme qui supervisait les efforts de PSA pour relancer Peugeot chez nous, Larry Dominique, devient plutôt le nouveau vice-président sénior d’Alfa Romeo en Amérique du Nord. Au lieu de disparaître de notre marché, la marque italienne profitera donc d’un vent de fraîcheur à court et moyen termes afin d’agrandir son catalogue et de stimuler ses ventes.

Photo: William Clavey

Après une longue attente, on devrait enfin voir arriver d’ici la fin de l’année le multisegment Tonale basé sur le concept éponyme de 2019 (ci-dessus). Un peu plus petit que le Stelvio, il sera disponible en version hybride rechargeable. Viendra ensuite une nouvelle génération des Giulia et Stelvio.

Bref, les amateurs de voitures italiennes au Canada peuvent se réjouir, mais avouons quand même qu’il aurait été chouette de voir débarquer les belles Françaises…

