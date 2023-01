Peugeot revient en Amérique… le temps d’un concept

Avant de faire partie de cette grande entité qu’est Stellantis, Peugeot envisageait très sérieusement un retour en Amérique du Nord. Ce n’est plus le cas maintenant. Toutefois, et même si le Ram 1500 Revolution monopolise l’attention depuis hier, la marque française a jugé bon de s’amener au CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas pour y présenter vendredi un tout nouveau concept de voiture.

Appelé Inception, le véhicule jette en quelque sorte les bases des futurs modèles électriques de Peugeot et peut-être même d’autres marques de Stellantis de façon plus générale.

D’abord, mentionnons que sa plateforme STLA Large est la même qu’utilisent les concepts électriques Jeep Recon et Dodge Charger Daytona SRT. La silhouette est très basse et élancée, avec des formes résolument angulaires comme au niveau de la partie arrière, et s’appuie sur des roues surdimensionnées. Ses allures de coupé sont trompeuses puisqu’on compte quatre portières en tout.

Photo: Stellantis

Ces dernières sont antagonistes, c’est-à-dire qu’elles s’ouvrent dans des directions opposées (à la manière de plusieurs concepts récents), et découvrent un habitacle spacieux abrité par un gigantesque toit de verre se fondant avec le pare-brise.

Ici, le Peugeot Inception en met vraiment plein la vue. Le décor est très rectiligne, mais sachez que les sièges avec Comfort Fit ont une assise qui s’adapte à la morphologie de chacun des passagers. Baptisé Hypersquare, le volant rectangulaire est inspiré des jeux vidéo et intègre un écran qui permet de contrôler toutes les fonctions de la voiture. Les alvéoles circulaires aux quatre coins ont non seulement une vocation ergonomique, mais elles permettent aussi une activation de certaines commandes par simples impulsions des pouces.

Photo: Stellantis

Derrière le volant, une interface numérique en forme de disque rotatif sert à afficher des informations de conduite et multimédia. Est-ce trop une distraction? On ne le saura peut-être jamais, mais elle a au moins le mérite d’être placée directement dans le champ de vision du conducteur.

Sur le plan technique, le concept de Peugeot possède deux moteurs électriques alimentés par une batterie de 100 kWh. Avec ce genre de configuration, Stellantis vise une autonomie de 800 km d’après la norme WLTP utilisée en Europe. Il faudrait s’attendre à beaucoup moins en Amérique du Nord, évidemment.

Photo: Stellantis

La puissance s’élève à 670 chevaux, tout comme pour la Charger Daytona SRT avec ensemble eStage2, et l’architecture électrique de 800 volts permettrait de regagner près de 150 km d’autonomie en seulement cinq minutes via les bornes de recharge rapides les plus puissantes. Le Peugeot Inception a aussi la capacité de se recharger sans fil, soit à l’aide d’une borne à induction qu’on imagine semblable à celle annoncée avec le Ram 1500 Revolution.

Dernier détail : grâce à la plateforme technologique STLA AutoDrive de Stellantis, le véhicule serait en mesure d’offrir une conduite autonome de niveau 4, sans intervention requise d’un humain. Son fameux volant Hypersquare peut d’ailleurs se ranger en mode de pilotage automatique.

