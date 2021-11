Quarkus P1 : la nouvelle supervoiture des Français pour la piste

On aime bien vous parler des voitures françaises ici au Guide de l’auto. D’ailleurs, vous êtes nombreux à vous y intéresser également, que ce soit des modèles rudimentaires plus anciens comme la Renault 4 ou des bolides sport ultra modernes et performants comme la Bugatti Chiron Super Sport.

N’oublions pas la Delage D12, une nouvelle supervoiture développée avec l’aide de Jacques Villeneuve lui-même.

Un peu dans le même genre, on dit bien « un peu », nos cousins de l’autre côté de l’Atlantique nous présentent maintenant la Quarkus P1. Damien Alfano, fondateur et chef de la direction de cette nouvelle marque française, a dévoilé le concept plus tôt ce mois-ci en parlant d’une sportive « née pour la course, homologuée pour la route et destinée aux gentlemen drivers ». Sa raison d’être? Tout simplement de rendre heureux, dit-il.

Photo: Quarkus

Le design est davantage axé sur la fonctionnalité et l’aérodynamisme que l’élégance. Le moteur se trouvant à l’arrière, la partie avant est totalement unique avec un immense vide au centre qui sert à canaliser l’air. Les ailes sont reliées par un pont supérieur de couleur assortie à la carrosserie et par un becquet inférieur intégré qui est accentué par une mince ligne jaune. Entre les deux, dans les coins, se trouvent des feux à DEL verticaux.

Derrière, la silhouette est très fluide également, incluant l’habitacle en forme de bulle et les ailes arrière musclées. Le tout est couronné par un immense aileron noir en queue de baleine et un diffuseur dont la carrure tranche avec le reste.

Photo: Quarkus

Encore plus remarquable, la P1 ne dépasserait pas les 500 kilogrammes, soit moins de la moitié du poids d’une Mazda MX-5. Pensez-y une minute. « Quarkus ne fait pas de tank électrique de deux tonnes », explique Alfano sur sa page LinkedIn. Tout le contraire d’un Tesla Cybertruck!

Quant au moteur turbocompressé de 1,0 litre avec hybridation, il est question d’une puissance de plus de 250 chevaux et d’un régime maximal supérieur à 10 000 tours/minute, ce qui est absolument exceptionnel. En passant, le châssis est entièrement réglable.

Photo: Quarkus

De plus amples détails seront annoncés prochainement, mais le processus de réservation est déjà amorcé. Ceux qui se trouvent à Paris du 26 au 30 janvier auront l’occasion de voir la Quarkus P1 dans le cadre du Festival automobile international.

