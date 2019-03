Alfa Romeo Tonale Concept : le premier modèle rechargeable de la marque

La marque italienne Alfa Romeo vient de dévoiler un nouveau VUS concept au Salon de l’auto de Genève, et il s’agit d’un avant-goût de ce qui s’avérerait son premier modèle hybride rechargeable.

À l’été de 2018, Fiat Chrysler Automobiles a annoncé qu’un petit VUS se joindrait à la gamme d’Alfa Romeo – au même titre qu’un utilitaire pleine grandeur – et la version de production éventuelle du Tonale sera positionnée sous l’actuel Alfa Romeo Stelvio.

Les stylistes de la marque avancent que le design du Tonale Concept est inspiré « par la beauté et les nuances associées aux formes humaines, ainsi que le mouvement organique de la lumière causé par les lignes et les volumes purs. » Bon, on peut dire qu’il partage inévitablement une ressemblance familiale aux autres modèles chez Alfa Romeo.

L’habitacle du Tonale Concept est « conçu pour accueillir confortablement quatre passagers », alors qu’un mélange d’aluminium, de cuir et d’alcantara créé une atmosphère chaleureuse et luxueuse. Le conducteur dispose d’un écran d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, alors que le système multimédia exploite un écran tactile de 10,25 pouces.

Photo: Fiat Chrysler Automobiles

On précise également que le véhicule est connecté au communautés Alfa Romeo Lifestyle and Social. Autrement dit, la fonction Alfista propose une interface connectée avec les clubs et les événements communautaires Alfa Romeo tout en affichant des nouvelles et des mises à jour à propos de la marque. Les clients pourront aussi commander des billets et confirmer leur présence à des événements ou des rencontres, et gagner des accès VIP lors des événements commandités. La fonction Paddock est un garage et un marché en ligne pour se procurer des pièces de performance ou de l’équipement intérieur et extérieur pour notre véhicule.

La motorisation hybride rechargeable proposera trois modes de conduite par l’entremise de son système Alfa D.N.A., y compris Dual Power maximisant la puissance des moteurs à combustion et électrique, Natural qui optimise les performances et l’efficacité en conduite au quotidien ainsi que Advance E pour la conduite 100% électrique. Aucun détail technique n’a été révélé jusqu’à maintenant au sujet de cette motorisation hybride rechargeable, mais l’an dernier, Alfa Romeo avait promis que sa technologie procurerait une autonomie en conduite électrique de plus de 50 kilomètres ainsi qu’un 0-100 km/h en environ 4,5 secondes.

Au cours des prochaines années, Alfa Romeo révélera également une nouvelle 8C équipée d’un moteur biturbo et d’un système hybride pour une puissance combinée surpassant les 700 chevaux, et un nouveau coupé GTV misant sur une motorisation E-Boost de plus de 600 chevaux.