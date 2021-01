Les futurs modèles Ford pourraient avoir une saveur européenne

L’un des designers automobiles les plus influents est sur le point de prendre sa retraite après 38 ans dans l’industrie.

Moray Callum a passé plus de la moitié de sa carrière chez Ford, devenant le directeur mondial du design pour la marque à l’ovale bleu et sa division de luxe Lincoln. Son départ se fera officiellement le 1er mai.

L’Écossais d’origine et frère cadet de Ian Callum, l’ancien chef du design de Jaguar, est entre autres responsable des Mazda MX-5 2006 et CX-7 2007 (datant de l’époque où Mazda évoluait dans le giron de Ford), mais aussi des camions Super Duty 1999, de l’Explorer 2011, des Mustang et F-150 2015 ainsi que de la GT moderne.

Photo: Ford

Lui et son équipe sont également les créateurs des nouveaux F-150, Mustang Mach-E, Bronco et Bronco Sport 2021, sans oublier du design des plus récents modèles Lincoln.

Pour le remplacer, Ford a choisi Anthony Lo, qui a commencé chez Lotus, puis Mercedes-Benz au Japon et Audi en Allemagne, avant de passer à General Motors Europe où il a supervisé des projets de Saab, Opel et Vauxhall.

Photo: Ford

Dans son plus récent rôle de vice-président du design extérieur de Renault, il a aidé à façonner les concepts Dezir, Captur, Frendzy et Trezor, dont les lignes se reflètent dans la gamme actuelle des voitures et des VUS Renault.

Une transition d’un mois est prévue avec Callum pour faciliter la tâche de Lo, mais parions que ce dernier ne tardera pas à imposer sa vision. Les futurs modèles Ford adopteront-ils un look plus européen, surtout à l’ère de l’électrification? Ce sera certes très intéressant à suivre.

