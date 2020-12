En vidéo : les trésors du garage de RM Sotheby's

Vous cherchez une belle façon de passer le temps et de vous remonter le moral en raison de ce nouveau confinement? Que diriez-vous de faire une visite virtuelle de l’une des plus impressionnantes collections de voitures anciennes au monde?

Récemment, l’équipe du célèbre musée automobile Petersen de Los Angeles a eu un accès privilégié au garage de la maison d’enchères RM Sotheby's en Californie et elle nous fait cadeau de ses trouvailles dans une nouvelle vidéo diffusée sur YouTube.

Parmi les trésors qui se cachent à cet endroit, on note quelques Porsche des premières années qui ont été soigneusement restaurées, dont une 356 Split Window 1951 ainsi que deux Shelby Cobra à la carrosserie bien spéciale : l’une est entièrement en cuivre et l’autre est polie avec un fini bronze.

La vidéo nous montre également une Alfa Romeo Zagato 1961 ayant fait sa marque en course automobile, une Alfa Rome Giulietta Spider Veloce 1960, une Ferrari 250 GT Pininfarina Series 1, une Ferrari 250 GT Lusso 1964, une Mercedes-Benz 300SL 1960 et une Jaguar E-Type 1965. N’oublions pas des modèles plus récents comme une Porsche 993 Carrera RS 1995 (avec ensemble aérodynamique Club Sport 2) et une BMW M5 2000.

La plupart de ces voitures seront bientôt mises à l’encan ou viennent de l’être. Certaines ont été acquises par RM Sotheby's et reposent temporairement dans le garage en vue d’une transaction future. Toutes sont bien sûr dans un état resplendissant.

Leur valeur totale est peut-être difficile à calculer, mais on parle assurément de millions de dollars. Laquelle vous interpelle le plus?