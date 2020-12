Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Kia Soul

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Avec la multiplication des véhicules utilitaires, nous avons créé une nouvelle catégorie, les multisegments urbains. Il s'agit de véhicules plus petits que les VUS sous-compacts et qui pour la plupart ne peuvent pas recevoir la traction intégrale.

Dans ce nouveau segment de marché, nous avons placé la Kia Soul en première position. Un véhicule à plusieurs visages, puisqu’on peut opter pour une grande variété de versions.

Les modèles alimentés à l’essence sont équipés d’un 4 cylindres de 2,0 litres développant 147 chevaux. De leur côté, les Soul EV 100% électriques peuvent recevoir deux batteries différentes qui offrent une autonomie de 248 ou 383 km selon la version choisie. Si le moteur à essence demeure bruyant et manque d’entrain quand le véhicule est chargé, les Soul EV sont nettement plus plaisantes à conduire, en partie grâce à des accélérations et des reprises toniques.

La deuxième marche du podium revient au Mazda CX-3. Avec l’arrivée du CX-30, plus gros, le CX-3 descend logiquement dans la catégorie des multisegments urbains, bien qu’il puisse recevoir la traction intégrale en option. S’il se démarque grâce à sa conduite dynamique et sa tenue de route efficace, le faible dégagement aux places arrière et le petit coffre le rendent moins pratique pour un usage familial.

Enfin, on retrouve le Nissan Kicks à la troisième position. Un véhicule qui possède un très bon rapport prix/équipement. Si son moteur n’est pas particulièrement performant, son très bon confort de roulement, son habitacle spacieux et son grand coffre en font un véhicule pratique au quotidien.

En vidéo: notre essai de la Kia Soul EV 2021