Le Mazda CX-3 persiste et signe pour 2021

Alors que plusieurs anticipaient son départ avec l'arrivée du CX-30, le Mazda CX-3 demeure fidèle au poste. De retour pour l’année-modèle 2021, il arrivera chez les concessionnaires canadiens à partir du mois d'octobre. Cela dit, ne vous attendez pas à de gros changements.

D’abord, l’option du rouage intégral est éliminée pour la version de base GX. Ceux qui veulent quatre roues motrices devront donc passer à la version intermédiaire GS. Celle-ci offre pour 2021 un nouvel ensemble d'apparence personnalisé, qui comprend une sellerie en similicuir avec insertions en suède brun sur les sièges avant, le tableau de bord et les panneaux de porte, des jantes distinctives de 16 pouces, des rétroviseurs extérieurs noirs et une discrète calandre noire qui crée un effet de profondeur.

Enfin, l’intégration d’Apple CarPlay se fait maintenant sans fil dans la version haut de gamme GT, tandis que le Bleu éternel a été remplacé par un Gris polymétal sur la palette de couleurs.

Photo: William Clavey

Le Mazda CX-3 2021 est toujours alimenté par un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres développant une puissance de 148 chevaux et un couple de 146 livres-pied. Le tout est contrôlé par une boîte manuelle ou automatique à six rapports.

En plus d’Apple CarPlay et d’Android Auto, l’équipement de série inclut des phares automatiques, un écran tactile couleur de sept pouces avec Mazda Connect, un frein de stationnement électronique, le démarrage à bouton-poussoir, un système d'accès sans clé à distance illuminé ainsi que les caractéristiques de sécurité i-Activsense les plus essentielles, soit le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système de surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal arrière et la caméra de recul à grand angle.

Photo: William Clavey

Le CX-3 GT est encore plus sécuritaire avec un régulateur de vitesse adaptatif, un avertisseur de sortie de voie, un système de commande des feux de route, un écran couleur de conduite active et un système d'identification des panneaux de signalisation. Oh, une dernière nouveauté : la détection des piétons a été améliorée et fonctionne désormais dans des conditions nocturnes.

Les prix du Mazda CX-3 2021 varient de 21 300 $ à 31 100 $. Tout comme pour le CX-30, aucune Édition 100e Anniversaire n’est disponible.

En vidéo : le Mazda CX-30 2020 à l'essai