Est-ce que le Mazda CX-3 est encore pertinent ?

Je magasine actuellement un VUS sous-compact. J’aime bien le look du Mazda CX-3, mais plusieurs personnes m’ont mis en garde contre celui-ci. On m’a dit, entre autres, qu’il était vieillissant et sous motorisé. Qu’en pensez-vous ?

-----------

Bonjour Jean,

Le Mazda CX-3 est sur notre marché depuis un bon moment déjà, et c’est à se demander si sa formule, essentiellement inchangée, est encore pertinente en 2021 avec tous les concurrents qu’il a maintenant. D’ailleurs, avec le Chevrolet Trax et le Honda HR-V, il est l’un des premiers VUS sous-compacts à avoir vu le jour.

Ceci étant dit, ce n’est pas parce qu’un produit est plus âgé qu’il n’est pas intéressant!

Photo: Mazda

Le CX-3 débute en version GX, avec boîte manuelle et roues motrices avant, pour 21 300 $. En version GT tout équipée, le prix grimpe à 31 100 $. Peu importe la version choisie, il n’offre qu’un seul moteur, un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres de 148 chevaux et 146 livres-pied de couple.

On apprécie le CX-3 pour sa conduite dynamique, mais soyons francs, son habitacle manque cruellement d’espace. Les places arrière peuvent certainement convenir à de jeunes enfants, mais même ceux-ci vont rapidement s’y sentir à l’étroit.

Photo: Mazda

Des modèles comme le Nissan Qashqai et le Hyundai Kona, par exemple, vous offriront davantage d’espace et plus de modernité pour une facture comparable. Même le petit Nissan Kicks peut être considéré, si l’absence du rouage intégral ne vous dérange pas.

En terminant, mentionnons que l’avenir du CX-3 est plutôt nébuleux chez Mazda depuis l’arrivée du CX-30, un modèle un peu plus gros offrant une conduite plus inspirée et des technologies résolument plus modernes. Cela dit, si votre objectif est de vous procurer un petit véhicule utilitaire au plus bas prix possible, le Mazda CX-3 pourrait être un choix judicieux.

En vidéo: notre essai du Mazda CX-30 Turbo 2021