Le look du GMC Hummer EV aurait pu être encore plus futuriste

Imaginez que vous êtes un designer automobile travaillant pour GMC et qu’on vous demande de dessiner le tout nouveau Hummer ressuscité en camionnette électrique. Tu parles d’un défi excitant!

L’équipe qui a reçu ce mandat en avril 2019 n’a pas perdu de temps, d’autant plus que General Motors planifiait initialement de dévoiler le résultat final en mai de cette année. Pandémie oblige, le tout a été repoussé à mardi dernier.

Plusieurs personnes ont vite réagi en découvrant enfin cette camionnette, dont le look est beaucoup plus achevé et moins polarisant que celui du Tesla Cybertruck présenté il y a maintenant près d’un an. Or, les choses auraient pu être bien différentes…

La preuve, voyez toutes ces ébauches et illustrations proposées par les designers du GMC Hummer EV 2022 EV au début du processus de création. Elles ont été publiés sur le compte Instagram officiel de General Motors Design et montrent à quel point l’imagination ne faisait pas défaut.

Photo: General Motors Design/Instagram

Certaines s’inspirent du AM General Humvee de 1984, la plupart adoptent une version repensée de la fameuse calandre à sept fentes et toutes ont à peu près les mêmes proportions—carrosserie large et basse, caisse courte, posture surélevée, pneus surdimensionnés, etc. Aucune cependant n’a conservé les phares circulaires des anciens Hummer H2 et H3.

À côté de ces modèles conceptuels très futuristes, le vrai GMC Hummer EV 2022 a l’air beaucoup plus sage et normal. Qu’en dites-vous?

Photo: GMC

Fait intéressant, le constructeur avoue qu’il n’a pas encore fabriqué de prototype 100% opérationnel de sa camionnette électrique, dont la production pour le marché américain doit débuter l’automne prochain – un an avant celle pour le Canada. Malgré cela, juste en voyant les images et les caractéristiques du nouveau Hummer, les acheteurs ont réservé tous les exemplaires du modèle de lancement appelé Edition 1 en une heure, moyennant un dépôt de 100 $.

Rappelons que les prix aux États-Unis varient de 79 995 $ à 112 995 $, soit largement au-dessus du Cybertruck, qui débute à 39 900 $. Pour notre côté de la frontière, d’autres annonces viendront à une date ultérieure.