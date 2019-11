Tesla Cybertruck : le voici, le pickup électrique de Tesla

La présentation du tant attendu Cybertruck de Tesla a donné lieu à tout un spectacle et à plusieurs rebondissements jeudi soir à Los Angeles.

Est-ce vraiment « la plus grande révolution dans le monde du transport et du design »? C’est discutable. « Un camion différent de tous les autres fabriqués depuis 100 ans »? Assurément!

Devant une foule déjà conquise, le PDG de Tesla, Elon Musk, a procédé au dévoilé du Cybertruck et, après le choc initial causé par son design extrêmement futuriste, on a pu enfin découvrir de quoi est fait ce camion électrique et surtout de quoi il est capable réellement.

Photo: Tesla

Long de 5,9 mètres, le Cybertruck compte six places et possède une carrosserie en acier inoxydable ultra résistant (pour le démontrer, la portière a été soumise à des coups de masse et aucune marque n’est apparue). Il repose de série sur une suspension pneumatique adaptative, car Musk juge absolument vital qu’un camion de la sorte puisse s’ajuster aux charges à transporter et aux terrains à franchir.

La caisse de chargement mesure 6,5 pieds de long et sa charge utile s’élève à 3 500 livres. Elle comprend un hayon télescopique qui s’est avéré bien utile pour faire monter le VTT électrique également dévoilé par Tesla au cours de la soirée. Quant à la capacité de chargement maximale officielle, elle s’élève à 14 000 livres. Rien à voir avec les 300 000 livres promises (on s’y attendait!), mais c’est plus que tous les autres camions de la catégorie.

Photo: Tesla

D’ailleurs, un moment fort du dévoilement a été une courte vidéo montrant un concours de tir à la corde entre un Ford F-150 et le Cybertruck, évidemment remporté par ce dernier.

Tesla promettait aussi que son camion électrique serait plus rapide qu’une Porsche 911 et on en a eu la preuve dans une autre vidéo projetée sur l’écran derrière la scène. Officiellement, il accélère de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en 2,9 secondes!

Trois configurations différentes sont proposées : un seul moteur (4x2), deux moteurs (4x4) et trois moteurs (4x4), leur autonomie étant respectivement de 400, 480 et – tenez-vous bien – 800 kilomètres. Elles pourront aussi se recharger sur des bornes rapides allant jusqu’à 250 kilowatts, voire plus.

Le système de conduite semi-autonome Autopilote de Tesla est inclus de série.

Photo: Tesla

Enfin, Tesla a provoqué le délire en affichant le prix de base de son Cybertruck. Musk avait déjà parlé de moins de 50 000 $ américains, mais c’est finalement 39 900 $ qu’il en coûtera. La version la plus performante exigera quant à elle 69 900 $. Les réservations sont déjà acceptées et les livraisons devraient débuter vers la fin de 2021.

Maintenant, place au jeu des comparaisons avec le Rivian R1T… et attendons la réplique de Ford avec son F-150 électrique!