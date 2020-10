Un premier Ford Bronco Sport aperçu au Québec

Un premier Ford Bronco Sport a été aperçu au Québec.

Un fidèle lecteur du Guide de l’auto a photographié ce qui semble être le premier exemplaire du Ford Bronco Sport à débarquer dans la province. Il a été vu au centre de formation de Ford à Laval.

Comme on peut le voir sur les photos, il s’agit d’une édition Outer Banks peinte en bleu très foncé. Il s’agit d’une des quatre versions offertes. Les trois autres sont les suivantes : Base, Big Bend et Badlands.

Rappelons que le Bronco Sport emprunte sa plateforme, baptisée C2, au Ford Escape.

Sur le plan de la motorisation, on a droit à un bloc turbocompressé à trois cylindres de 1,5 L. Le tout génère une puissance de 181 chevaux et un couple de 190 livres-pieds.

En optant pour la version Sport Badlands, soit celle dont le prix est le plus élevé (40 199 $), on obtient un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Celui-ci développe 250 chevaux et 277 livres-pied.

Tous les exemplaires seront dotés du système à quatre roues motrices et d’une transmission automatique étagée sur huit rapports.

Il est prévu que les premiers exemplaires du Ford Bronco Sport 2021 arrivent d’ici la fin de la présente année chez les concessionnaires du Québec.

