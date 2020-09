Ford Bronco : la boîte manuelle sera disponible avec l’ensemble Sasquatch

Vous vous rappelez la pétition lancée par des amateurs du Ford Bronco il y a quelques semaines pour que la compagnie rende la boîte manuelle à sept rapports disponible avec un plus grand nombre de versions? Eh bien, Ford a entendu le message et annonce aujourd’hui une très bonne nouvelle.

En effet, ceux qui commandent leur Bronco – à deux ou à quatre portes – avec l’ensemble haute performance Sasquatch pourront eux aussi opter pour la boîte manuelle au lieu de l’automatique à 10 rapports.

Rappelons les faits : le tout nouveau Ford Bronco 2021 se décline en versions de base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Badlands, Wildtrak et First Edition. Les cinq premières proposent l’ensemble Sasquatch en option, tandis que les deux autres l’intègrent de série.

Parmi les ajouts, on note d’abord des pneus Goodyear de 35 pouces conçus pour les terrains les plus difficiles et la boue, des jantes de 17 pouces avec verrou de talon et de plus gros élargisseurs d’ailes. Ensuite, la suspension est renforcée avec des amortisseurs Bilstein à capteur de position et on retrouve des essieux Dana à verrouillage électronique dont le rapport final est de 4,7:1.

« La performance est toujours une priorité pour nous et le fait de jumeler l’ensemble Sasquatch avec une boîte manuelle et un système à quatre roues motrices plus compétent procure au Bronco un rapport maximal en vitesse lente (crawl) de 94,75:1 », explique Dave Pericak, directeur de Ford Icons.

Photo: Ford

Dès le mois prochain, ceux qui ont réservé un exemplaire du Ford Bronco 2021 – moyennant un dépôt de 100 $ – pourront aller sur le site de Ford et utiliser le configurateur pour décider exactement le modèle qu’ils souhaitent en comparant les prix et les options. Les réservations seront converties en commandes officielles à partir de décembre et les livraisons sont censées débuter en juin 2021.

Seul problème : si vous commandez un Bronco Sasquatch à boîte manuelle, ne vous attendez pas à le recevoir avant les dernières semaines de 2021.

