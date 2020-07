Ford Bronco et Bronco Sport : quelle est la différence?

J’ai lu dans vos pages récemment un article sur le nouveau Ford Bronco, puis un autre sur le Bronco Sport où vous faites mention de moteurs complètement différents. Qu’en est-il exactement?

Bonjour Guy,

En effet, Ford n’a pas seulement dévoilé le nouveau Bronco 2021 la semaine dernière. Le constructeur en a aussi profité pour lancer un autre nouveau modèle baptisé le Bronco Sport. Malgré leurs noms très similaires, ces deux véhicules ont peu de choses en commun.

Le Bronco, offert en versions à deux et à quatre portes, est un véhicule 4x4 pur et dur comparable au légendaire Jeep Wrangler. Offert à un prix de départ de 40 499 $, il peut être animé par un moteur turbocompressé de quatre cylindres de 2,3 litres ou bien d’un V6 turbocompressé de 2,7 litres.

Dans le cas du Ford Bronco Sport, on a affaire à un véhicule au gabarit plus petit, légèrement plus court qu’un Ford Escape. Le Bronco Sport s’adresse à une clientèle moins fanatique qui désire un véhicule polyvalent pour partir à l’aventure les fins de semaines. On vient ainsi jouer dans les plates-bandes d’un Jeep Compass ou d’un Cherokee.

Avec le Bronco Sport, des moteurs à trois et quatre cylindres (tous deux turbocompressés) sont au menu. La motorisation de base à trois cylindres est offerte sur les variantes Base, Big Bend et Outer Banks alors qu’un moteur de 2,0 litres équipe la version Badlands.

Le Ford Bronco Sport 2021 arrivera chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année en cours et sera disponible à partir de 32 199 $. Pour ce qui est du Bronco, il faudra attendre au printemps prochain avant de le voir sur nos routes.

