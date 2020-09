Je m’intéresse à la Mazda MX-5 RF 2020.

Est-ce une voiture recommandable?

Bonjour Pierre,

Comme vous le savez sans doute, il existe pour l’heure deux types de Mazda MX-5. Le roadster ordinaire à toit souple ainsi que la RF, à toit rigide rétractable. Les puristes vous diront que cette dernière est un peu plus lourde, un tantinet moins sportive, évoquant un centre de gravité qui n’est pas aussi optimisé qu’avec le roadster ordinaire. Ses quelque 50 kilos supplémentaires viennent aussi affecter le niveau de performance, ce qui en fait une voiture un peu moins acérée.

Maintenant, sachez que jamais vous ne vous ennuierez au volant de la MX-5 RF. Une voiture qui a été ingénieusement conçue pour offrir à la fois un niveau de confort supérieur, tout en conservant des performances et un agrément de conduite incomparables. Il faut donc savoir que la RF obtient des suspensions un tantinet plus souples, ce qui ne perturbe toutefois que très peu la tenue de route, exceptionnelle. Le toit rigide, qui lui donne un look à couper le souffle, se déploie et se range en moins de quinze secondes, n’emputant que très légèrement le volume de chargement (127 litres pour la RF contre 130 pour la MX-5 à toit souple).

Amusante à conduire, c’est la meilleure voiture sport que vous puissiez vous procurer, laquelle conservera une valeur de revente très élevée. La fiabilité de cette voiture constitue également un net avantage par rapport à toute concurrence, bien que la MX-5 soit un peu seule dans son créneau.

Terminons en mentionnant qu’il s’agit actuellement d’une bonne période pour l’achat de cette voiture. Vous pourriez en effet mettre la main sur un modèle 2020, alors que les concessionnaires commencent à octroyer de bons rabais sur leurs cabriolets.

