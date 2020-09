Devrais-je acheter une garantie prolongée pour ma Fiat 124 Spider?

Je viens d’acheter une Fiat 124 Abarth 2017 avec seulement 8200 kilomètres.

Devrais-je me procurer une garantie prolongée qui couvrirait le véhicule jusqu’en 2023? Elle me coûterait 2000 $.

Bonjour Michel,

Comme vous le savez probablement déjà, la Fiat 124 Spider et la Mazda MX-5 de quatrième génération sont des jumelles. Mais des jumelles non identiques. En effet, bien qu’elle partage leur plateforme et bon nombre de leurs composantes, leur motorisation diffère. Si la japonaise est animée par un moteur atmosphérique de 2 litres, l’italienne est propulsée par un bloc turbocompressé de 1,4 L.

Cela dit, bien que la MX-5 brille depuis toujours par sa fiabilité légendaire, la marque Fiat a connu de nombreuses ratés à ce chapitre depuis son retour en Amérique du Nord. Ce faisant, l’option d’une garantie prolongée n’est pas une mauvaise idée étant donné que la garantie de base est échue ou sur le point de se terminer. Cette dernière est d’une durée de trois ans ou 60 000 kilomètres. Dans votre cas, il va se soi que c’est le nombre d’années et non le kilométrage qui est responsable de la fin de la garantie.

Bien entendu, tout dépend aussi de votre capacité à vivre avec le risque.

Il est à noter que Consumer Reports n’a aucune donnée sur son site Internet quant à la fiabilité de la Fiat 124.

On vous souhaite bien du plaisir au volant de votre nouveau roadster.