Le nouveau Ford F-150 2021 sera dévoilé demain

L’arrivée des nouveaux Ford F-150, Bronco et Mach-E retardée de 2 mois

Jusqu’à tout récemment, il y avait encore de l’espoir que la crise de la COVID-19 n’affecte pas le lancement et l’arrivée sur le marché des trois grandes nouveautés de Ford, mais ce n’est plus le cas maintenant. On parle bien sûr des Ford F-150 , Bronco et Mustang Mach-E 2021 …