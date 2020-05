Et si le Ford F-150 2021 adoptait un look rétro?

Vu le contexte actuel, personne ne sait encore quand exactement le tout nouveau Ford F-150 2021 sera dévoilé. On a toutefois eu quelques aperçus avec un exemplaire partiellement camouflé à l’essai sur la route et des images de la cabine largement transformée.

Sans parler d’une révolution, on peut s’attendre à un camion très moderne qui fera le bonheur des fidèles clients de Ford. Mais le nouveau F-150 serait-il plus beau avec un look rétro?

On pose la question après avoir vu le travail d’un artiste appelé Oscar V sur sa page Instagram. S’inspirant des camions de Série F des années 1970, celui-ci a réinventé l’actuel F-150 2020 en lui conférant plusieurs éléments classiques.

D’abord, il y a les phares circulaires à la place des gros blocs rectangulaires que l’on connaît. La calandre qui se trouve au milieu ne change que pour éliminer l’ovale bleu et ajouter les lettres « FORD » dans la partie supérieure.

Ensuite, on remarque les ajouts de chrome, à commencer par le pare-chocs avant et les boîtiers de rétroviseurs (qui adoptent un style rétro et des réglages manuels), puis cette ligne qui longe tout le côté en bas des vitres et l’autre qui épouse le contour des roues. Ces dernières ont naturellement été remplacées par des jantes d’époque au fini chromé. Vous aimez?

Quant au véritable Ford F-150 2021, plusieurs sources mentionnent que les commandes débuteraient vers la mi-juin et la production, en septembre. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour plus de détails!

