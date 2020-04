La Lexus GS tire sa révérence

Lexus GS 2019: La licorne de Lexus

Tout n’est pas perdu pour les berlines de luxe intermédiaires, surtout chez Lexus, où il est encore possible d’acheter deux modèles de moyenne taille bien distinctes, soit une GS, bagnole sportive étonnamment compétente, soit une ES, berline à traction hyperconfortable. Étrangement, la GS, bien que plus dynamique et spacieuse, se …