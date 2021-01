Une Lexus GS F d'occasion, ça vaut le coup?

J’aurais une occasion en or, du genre qu’on ne peut pas refuser! Je pourrais mettre la main sur une Lexus GS F 2017 pour un prix qui me semble dérisoire. Est-ce que c’est une bonne voiture? Est-ce que je serais mieux avec une BMW M3 pour le même prix?

Bonjour Rémi,

Si l’on se réfère à son gabarit, la Lexus GS a toujours été censée rivaliser la Série 5 de BMW, donc une M5 pour la GS F. Cela dit, en matière de performances et de prix, la GS F se positionne plutôt contre une BMW M3. En prime, vous avez plus d’espace, et plus de confort!

Mais ça, c’est sans doute secondaire pour l’amateur de voiture en vous qui s’intéresse à ce qu’on pourrait appeler les Muscle Cars modernes. Ce que vous voulez savoir, c’est si la GS F vaut le détour.

Pour faire une histoire courte, on vous confirme qu’elle mérite qu’on s’y attarde! Elle est a un moteur extraordinaire sous le capot, un V8 atmosphérique de 5,0 litres qui pousse 467 chevaux et 389 livres-pied de couple aux roues arrière. On aurait pu viser plus de couple chez Lexus, mais au contraire, ce couple relativement bas, combiné à un différentiel à glissement limité des plus compétent, est parfait pour la conduite quotidienne, et capable de performances impressionnantes sur la piste.

Photo: Marc-André Gauthier

Parlant de piste, si vous avez la chance d’y aller avec uneGS F, vous verrez à quel point sa tenue de route a été travaillée, et n’a rien à envier à ses rivales allemandes, comme une BMW M3.

Quant à votre question par rapport à la BMW M3, il faut savoir que ces deux véhicules adoptent des philosophies fort différentes. Il n’y a donc pas de gagnant clair, même si la passion nous fait pencher vers l’Allemande. Cela dit, sachant que les produits Lexus conservent bien leur valeur, il se peut que votre GS F représente un ahcat plus intelligent à long terme. Surtout si vous êtes capable de l’acquérir pour une bouchée de pain, comme vous dites!

Photo: Marc-André Gauthier

Bref, si une Lexus GS avec un gros moteur est votre tasse de thé, allez-y sans craintes! Vous aurez sous la main un bon produit, à la finition impeccable en plus de ça. Qui plus est, si c’est important pour vous, sachez que la Lexus GS F est une berline des plus fiables, qui ne devrait pas vous coûter grand-chose en entretien, surtout si on la compare à une voiture allemande similaire.