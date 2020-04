Un Tiguan plus puissant en 2021?

Volkswagen a convié des journalistes du monde entier à une réunion Skype afin de parler des nouveaux Volkswagen Tiguan. Pourquoi les ? Parce que cela dépend d’où on se trouve dans le monde.

Les Européens, en effet, ont accès à un Tiguan plus court que le nôtre, et disponible avec des mécaniques diesel, selon le marché! Au Canada, nous n’avons que la version longue. Est-ce pour cela que les chroniqueurs canadiens n’aiment pas la conduite du nouveau Tiguan?

Quoi qu’il en soit, un Tiguan rafraîchi fera son entrée sur le marché européen cet été. Son style se rapprochera de celui du Atlas Cross Sport, ses mécaniques diesel seront plus raffinées, efficaces, et économiques. En plus de ça, un nouveau système d’infodivertissement fera son apparition.

Pour nous, ce n’est pas clair

Notre gros Tiguan, lui, ne sera pas rafraîchi cet été. Non, la version revue pour l’Amérique du Nord sera dévoilée en 2021, en tant que modèle 2022.

Comme sur le Vieux Continent, nouveau style et nouveau système d’infodivertissement sont au menu. Malheureusement pour nous, pas de mécanique diesel! Cela dit, un journaliste américain a posé une question intéressante, qui laisse entrevoir un futur intéressant pour cette génération du Tiguan.

Depuis son lancement, le Tiguan est un succès incontesté. À l’échelle mondiale, Volkswagen en a vendu des centaines de milliers, et en Chine, il connaît un succès fou!

Plus de puissance?

Ici, la nouvelle génération est relativement populaire, mais elle ne fait pas l’unanimité dans la confrérie des chroniqueurs automobiles. En effet, globalement, on le trouve plate à conduire.

L’ancienne génération était tellement plus invitante! Moins spacieuse que le Tiguan version trois rangées actuelle, mais ô combien plus dynamique. Voyez-vous, à l’époque, l’idée c’était de prendre un Golf GTI, et d’en faire un VUS.

Le résultat était un VUS sympathique de 200 chevaux capable d’affronter les éléments et les mauvaises chaussées. Aujourd’hui, l’idée c’est d’offrir un VUS qui plaît à Bud et Bob du Kentucky, qui veulent amener leurs familles au restaurant de poulet à volonté le dimanche après la messe.

Or, ça pourrait changer, à en croire la rencontre Skype que nous avons eu. Un journaliste américain a demandé à un des bonzes de Volkswagen si une version plus puissante du Tiguan serait des nôtres éventuellement. Sa réponse : « notre priorité est d’offrir des moteurs toujours plus écoénergétiques, mais nous évaluons également la possibilité d’offrir plus de chevaux ».

Nous savons que le moteur de 2 litres turbocompressé présentement utilisé dans le Tiguan est un genre de moteur «Atkinson» version allemande, conçu pour être frugal avant toute chose, au détriment de l'agrément conduite. Nous savons que Volkswagen a un bon VR6 dans sa gamme, mais nous savons également qu’elle a un moteur turbo de 2 litres capable de délivrer plus de 300 chevaux.

Plus de puissance dans le Tiguan le rendra-t-il plus dynamique? Naturellement, on aurait aimé essayer la version courte pour pouvoir comprendre si l’empattement plus long contribue à la conduite amorphe du présent modèle. Une chose est certaine, plus de puissance ne fera pas de tort. Espérons que cela se concrétise!

