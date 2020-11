Le Volkswagen Tiguan R de 315 chevaux nous rend jaloux

Volkswagen vient de lancer sur le marché son VUS compact le plus puissant à ce jour… en Europe.

Essentiellement une Golf R de huitième génération dans le corps d’un utilitaire, le nouveau Tiguan R est une version de 315 chevaux qui passe de 0 à 100 km/h en seulement 4,9 secondes et qui atteint une vitesse de pointe de 250 km/h.

Cette performance est attribuable à la dernière génération du moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres (EA888) de Volkswagen, qui fournit par surcroît un couple de 310 livres-pied entre 2 100 et 5 350 tours/minute.

Photo: Volkswagen

Le tout est réparti activement entre les quatre roues grâce à un rouage intégral qui a été revu afin de rendre ce Tiguan très musclé encore plus agile dans les courbes. On appelle ce système 4MOTION R-Performance et il est capable d’ajuster la répartition du couple non seulement entre les essieux avant et arrière, mais aussi entre les roues arrière gauche et droite.

La boîte à double embrayage DSG à sept rapports est de mise et un mode de conduite R s’ajoute via un bouton sur le volant pour des réactions encore plus nerveuses. Un puissant système de freins incluant des disques de 18 pouces et des étriers peints en bleu ralentit les ardeurs, tandis que le châssis est abaissé de 10 millimètres pour une stabilité accrue.

Côté design, à la manière de la Golf R, le Volkswagen Tiguan R se démarque avec des pare-chocs exclusifs assortis d’éléments aérodynamiques de couleur agencée à la carrosserie ou noir lustré (au choix de l’acheteur), des boîtiers de rétroviseurs au fini chromé mat, un diffuseur arrière noir lustré, des moulures noires autour des passages de roues ainsi que des jantes Misano de 20 pouces (ou Estoril de 21 pouces en option). L’échappement compte quatre sorties et il est possible d’obtenir un système en titane signé Akrapovič.

Photo: Volkswagen

L’habitacle reçoit des sièges sport haut de gamme avec l’appuie-tête intégré et un logo R, une instrumentation numérique comprenant un chronomètre de tour de piste ainsi que quelques garnitures exclusives au fini gris carbone. Les pédales sont en inox et les plaques de seuil en aluminium ont un logo R illuminé.

Malheureusement, il n’est pas question pour l’instant d’offrir le Volkswagen Tiguan R en Amérique du Nord – une sorte de réplique au futur Hyundai Tucson N Line, qui devrait développer 290 chevaux. Notre Tiguan sera revu en 2021 pour l’année-modèle 2022. Attendez-vous à un look rafraîchi et à un nouveau système d’infodivertissement. L’actuel moteur turbo de 184 chevaux devrait être de retour, cependant.

