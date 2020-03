Un nouveau moteur et plus de puissance pour le Chevrolet Express

Pour 2021, General Motors propose un nouveau moteur plus puissant pour le Chevrolet Express.

En effet, ce dernier pourra être livré avec le moteur V8 à essence de 6,6 L. Il en est de même pour les fourgons Chevrolet à cabine basse.

Ce moteur se trouve déjà sous le capot des versions 2500 HD et 3500 HD du Silverado. Cette nouvelle motorisation, dont la puissance et le couple se chiffrent respectivement À 401 chevaux-vapeur et 464 livres-pied, viendra remplacer le V8 de 6 L au sein du catalogue. Notons qu’il s’agit d’une augmentation de puissance de 17% alors que le couple a grimpé de 24%.

Pour l’heure, il est toujours possible de commander un Chevrolet Express doté du moteur V6 de 4,3 L ou du quatre-cylindres turbodiesel Duramax de 2,8 L.

Il est à noter que bien que cette nouvelle ait été annoncée pour le marché américain, nous avons eu la confirmation que cette motorisation allait également être offerte de notre côté de la frontière pour le Chevrolet Express à partir de 2021.

L’échelle de prix sera divulguée plus tard au printemps. L’Express 2019, en version utilitaire, est offert à partir de 39 100 $. À cette somme, il faut ajouter 5 900 $ pour une version Tourisme destinée au transport d’individus.

