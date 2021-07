Le lecteur CD, une espèce en voie de disparition dans nos voitures

On n’arrête pas le progrès et c’est vrai de bien des façons, même les plus mineures. Les habitacles des véhicules en sont de très bons exemples.

À une époque où les systèmes multimédias nous offrent différentes connexions pour nos téléphones intelligents, des assistants vocaux et toutes sortes d’applications comme Spotify, Pandora et Apple Music, les lecteurs CD sont devenus des reliques.

General Motors, qui a résisté pendant longtemps à les enlever de ses fourgons Chevrolet Express et GMC Savana, l’a enfin compris.

Selon ce que rapporte le site GM Authority, ces deux modèles sont sur le point de s’en débarrasser, ce qui signifie que plus aucun véhicule neuf du constructeur ne sera disponible avec un lecteur CD.

Photo: General Motors

Aucun? Enfin, presque. Les seules exceptions se trouvent du côté des véhicules commerciaux, à savoir les Silverado 4500HD, 5500HD et 6500HD, de même que certains modèles de camions Chevrolet à cabine avancée vendus aux États-Unis.

Ailleurs dans l’industrie, le lecteur CD n’a pas encore complètement disparu. Vous en retrouverez par exemple dans les Honda Pilot et Nissan Murano – deux VUS en attente d’une refonte prochaine, il faut dire. Même le très luxueux coupé LC de Lexus, qui coûte plus de 100 000 $, en conserve un.

Bref, les nostalgiques ont encore quelques options…