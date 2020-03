Salon de l'auto de Québec 2020 : l'épatant Genesis GV80 y est!

Le mystérieux VUS de la marque de luxe du groupe Hyundai, le Genesis GV80, est exposé en première québécoise au Salon de l’auto de Québec! Même si on attend toujours de le conduire, on sait qu’il devrait être disponible quelque part cet été.

Les enjeux sont importants pour Genesis. En effet, la marque, qui se démarque par la qualité de son service à la clientèle à domicile, peine à vendre des voitures. Mais bon, comme elle n’offre que des berlines dans un marché dominé par les VUS, est-ce surprenant ?

Quoi qu’il en soit, le GV80, un VUS de luxe à 7 places devrait venir régler la situation, du moins, c’est ce qu’espère la compagnie !

Sous le capot, on aura le choix entre un V6 de 2,5 litres turbocompressé et un V6 de 3,5 litres turbocompressé. On ne connaît pas encore les puissances, mais le premier moteur devrait faire près de 300 chevaux, et le deuxième près de 400 chevaux.

Côté qualité, elle est renversante, et ce, même s’il s’agit d’un modèle de préproduction qui est exposé au Salon ! En fait, Genesis a la même approche que Bentley. Si vous voyez quelque chose, c’est ce que vous croyez voir.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Si ça brille, c’est du métal, pas du plastique. Si c’est comme du bois, c’est du bois, pas du plastique. Si ça ressemble à de la peau de vache traitée, c’est du cuir, pas du plastique.

Il ne reste plus qu’à le conduire ! En fait, on peut déjà le réserver chez Genesis et l’un de leurs « concierges » viendra même chez vous vous le faire essayer !