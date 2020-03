Genesis dévoile sa nouvelle G80 2021

C’est à Séoul en Corée que Genesis a dévoilé sa G80 2021.

Pour le marché canadien, la berline intermédiaire de luxe, sera dotée de série de la traction intégrale.

Tout comme les G90 et GV80, elle arbore la calandre Crest. Quant aux lumières avant et arrière, elles reprennent le style Quadlamps comme les plus récents véhicules de la gamme.

Comme c’est le cas également pour le véhicule utilitaire sport de luxe GV80, on remarque que la ligne des phares se poursuit sous la forme d’une moulure entre l’arche de l’aile et le joint de porte avant.

Au centre de la planche de bord, on note la présence de l’écran du système d’infodivertissement d’une taille de 14,5 pouces en disposition horizontale.

Elle peut être livrée avec des jantes de 20 pouces.

Chez Genesis, on affirme qu’on a réduit l’épaisseur des piliers A de même que la taille du rétroviseur dans le but d’offrir une vision optimisée au conducteur.

Sans pour autant préciser quoi que ce soit à cet effet, le constructeur coréen mentionne que de nouveaux groupes motopropulseurs et de nouveaux systèmes avancés d’aide à la conduite équipent la nouvelle berline.

Elle débarquera sur le marché coréen dès ce mois-ci. Quant aux livraisons au Canada, il est prévu qu’elles débutent dans la deuxième moitié de la présente année.

