Le Genesis GV80 2021 arrive bientôt

Officiellement dévoilé en début d’année 2020, le nouveau Genesis GV80 sera disponible au Québec dès cet automne.

Premier véhicule utilitaire de la jeune marque Genesis, le GV80 s’ajoute à une gamme qui compte déjà trois berlines : la G70, la G80 et la luxueuse G90. Un VUS de plus petit format, le GV70, rejoindra aussi les rangs sous peu.

Voici ce qu’il faut savoir à propos du Genesis GV80 2021.

Le style Genesis

La marque Genesis est encore bien jeune, mais elle s’est déjà créée une image bien à elle avec ses berlines au design assez épatant.

Le GV80 2021 arbore la même signature stylistique du constructeur coréen. En effet, on note la présence de la calandre dont la forme rappelle celle d’un bouclier ainsi que la séparation horizontale des phares de même que des feux. Les lettres qui forment le nom « Genesis » sont bien en évidence sur le hayon.

À l’intérieur, la présentation est soignée et le luxe est évidemment de mise. On a affaire à toutes les technologies les plus récentes de l’industrie en matière d’infodivertissement et de systèmes d’aide à la conduite. On remarque tout de suite l’écran multimédia de 14,5 pouces, qu’on peut contrôler via un pavé tactile positionné sur la console centrale.

Photo: Genesis

Tout dépendant de la configuration choisie, le GV80 peut accueillir cinq ou sept occupants.

Deux moteurs turbocompressés

Pour animer ce véhicule utilitaire au gabarit, Genesis fait le paru de la turbocompression avec un choix de deux moteurs turbos.

Sous le capot des GV80 2.5T Select et 2.5T Advanced, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L qui développe une puissance de 300 chevaux.

Quant aux versions 3.5T Advanced et 3.5T Prestige, elles sont animées par un V6 biturbo de 3,5 L. La puissance générée passe alors à 375 chevaux.

Toutes les versions du GV80 vendues au Canada sont livrées de série avec le rouage intégral.

Photo: Genesis

Pas de visite chez le concessionnaire

En vous procurant un Genesis GV80 2021, vous ne devriez pas avoir à retourner chez le concessionnaire. Pour le service et l’entretien, il suffit de prendre rendez-vous et un employé de Genesis viendra chercher votre véhicule à votre domicile. Pendant la durée du processus, un véhicule de courtoisie sera fourni. D’ailleurs, Genesis annonce qu’aucuns frais ne sont associés aux entretiens réguliers pour une durée de cinq ans ou 100 000 kilomètres.

Un prix varié

Le Genesis GV80 2021 est offert au Canada à partir de 64 500 $ dans sa version de base baptisée Select. La facture monte à 70 000 $ pour la version Advanced. Pour avoir droit à la motorisation à six cylindres, il faut ajouter 10 000 $ à cette somme. Puis, au sommet de la gamme loge la version 3.5T Prestige qui affiche un prix de 85 000 $.

