La Volkswagen Golf SportWagen est-elle fiable?

Je suis sur le point de me procurer un véhicule d’occasion et j’aimerais connaître votre opinion. Je m’intéresse à la Volkswagen Golf SportWagen 2017, mais je doute de sa fiabilité puisque j’ai toujours possédé des Honda. La voiture convoitée affiche 75 000 km et est garantie jusqu’à 120 000 km.

Bonjour William,

La Golf SportWagen est une excellente voiture. Solide, fiable et durable. Il faut cependant être conscient que les coûts d’entretien peuvent être un tantinet plus élevés que chez Honda, surtout lorsqu’il est question des plus vieux modèles. En outre, il est important de respecter les échéanciers d’entretien afin que la voiture offre toujours un rendement optimal.

Cela dit, je peux affirmer en pleine connaissance de cause que cette voiture est fiable et très agréable, puisque je m’en suis procuré une en 2016, que j’ai depuis revendue à un membre de ma famille. La voiture affiche aujourd’hui 67 000 km et n’a eu jusqu’ici aucun problème. Pas un seul. Vous apprécierez non seulement son comportement, digne d’une grande routière, mais également la polyvalence de son habitacle, modulable et extrêmement spacieux.

Bien sûr, si vous optez pour une version 4Motion, vous aurez l’avantage d’une voiture plus efficace dans la neige, mais sachez que cette option engendre des petits frais d’entretien supplémentaires, tout en faisant grimper la consommation d’environ 10%. Quant au moteur 1,8 litre turbocompressé, il s’est montré jusqu’ici efficient et moins capricieux que le 2,0 litres turbo compressé se retrouvant notamment sous le capot de la GTI.

Vous pouvez donc dormir tranquille. Cela dit, une inspection mécanique demeure recommandable, comme pour tout véhicule d’occasion d’ailleurs. Parce que l’on ne sait jamais comment la voiture a été traitée (ou maltraitée) avant d’en faire l’achat.

