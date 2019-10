La production du Chevrolet Blazer est arrêtée

General Motors a dû arrêter la production de son Chevrolet Blazer à l’usine de Ramos Arizpe au Mexique vendredi dernier.

Le tout s’explique par des difficultés en approvisionnement de pièces en raison de la grève des employés du géant américain. C’est ce qu’a affirmé Dan Flores, porte-parole de General Motors, au Detroit Free Press.

M. Flores précise toutefois que la production du Chevrolet Equinox n’est pas affectée. Ce dernier est aussi assemblé au Mexique, mais à San Luis Potosí, et à Ingersoll au Canada. Pour ce qui est du Blazer, on ignore à quel moment la production reprendra son cours.

Photo: William Clavey

Rappelons que la grève ne touchant pas moins de 55 usines réparties dans 10 États américains a débuté le 26 septembre dernier. Mercredi, l’employeur et le syndicat UAW (United Auto Workers) sont parvenus à un accord préliminaire. Celui-ci sera ratifié ou rejeté le 25 octobre.

À Oshawa en Ontario, la production de la Chevrolet Impala a redémarré vendredi dernier.

Un modèle de retour cette année

Après avoir été sur le marché de 1969 à 2005, le Blazer a effectué un retour en 2019.

Autrefois bâti sur un châssis en échelle et proposant un traditionnel système 4X4, l’actuel Blazer est un véhicule utilitaire sport bien de son temps partageant sa plateforme avec les GMC Acadia et Cadillac XT5. De série, il est livré avec un moteur à quatre cylindres de 2,5 L. En option, on retrouve un V6 de 3,6 L. Pour 2020, on ajoute un bloc turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L.