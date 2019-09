La toute nouvelle et redoutable Ford Mustang Shelby GT500 2020 sera en vente au Canada dans quelques semaines et on a bien sûr extrêmement hâte de l’essayer en piste, surtout après notre contact avec la Shelby GT350.

Le Guide de l’auto a appris en exclusivité que la Shelby GT500 se vendra à partir de 94 675 $ sur le marché canadien.

À titre de comparaison, les Shelby GT350 et GT350R 2019 s’affichent respectivement à 75 600 $ et 85 600 $.

Photo: Ford

De plus, alors que ces dernières proposent en option des bandes de course à 600 $, l’ultime Mustang annonce des bandes peintes à la main coûtant 10 000 $US. Leur prix canadien n’a cependant pas encore été dévoilé; on risque de le connaître au moment où le configurateur en ligne sera disponible sur le site de Ford Canada.

Rappelons les autres chiffres hallucinants de la Mustang Shelby GT500 2020, à commencer par une puissance de 760 chevaux – plus que les Chevrolet Camaro ZL1 (650 chevaux) et Corvette ZR1 (755 chevaux)… mais moins que la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye (797 chevaux). Cette dernière, en passant, affiche un prix de base tout juste inférieur, soit 94 195 $.

Le V8 suralimenté de 5,2 litres produit aussi un couple de 625 livres-pied et s’abreuve d’essence super à indice d’octane de 93. En tant que Mustang de série la plus aérodynamique et la plus rapide de l’histoire, la Shelby GT500 accélère de 0 à 100 km/h en trois secondes et demie et franchit le quart de mille en moins de 11 secondes.

Photo: Ford

D’un autre côté, la vitesse de pointe sera limitée à 290 km/h et on vous a expliqué pourquoi dans un article précédent.