Un concessionnaire Ford vend une Mustang de 700 chevaux pour 50 000$

Vous vous rappelez la Roush Performance Mustang Stage 3 dont on vous a parlé ce printemps? Eh bien, en voici une autre qui est presque aussi alléchante et surtout moins chère.

Un concessionnaire Ford du Tennessee, Brown Lee Performance, suscite beaucoup d’attention ces jours-ci parce qu’il offre aux clients de leur fabriquer une Mustang de 700 chevaux au prix dérisoire de 39 995 $US, soit l’équivalent d’un peu plus de 50 000 $ pour nous.

L’équipe sur place prend une Ford Mustang GT 2020 de couleur Lime accrocheur ou Orange tornade, puis ajoute un ensemble de compresseur Roush TVS Phase 1 – avec toute la quincaillerie et la mise à jour électronique nécessaires – d’une valeur de 7 699 $US (environ 10 000 $).

Bien entendu, si le client opte pour la boîte automatique à 10 rapports au lieu de la manuelle à six rapports, ou s’il désire changer les freins, la suspension ou les jantes, le prix augmente en conséquence.

Brown Lee Performance prévoit vendre quelque 200 exemplaires de sa Mustang modifiée en 2019.

Mais est-ce juste un gros coup de marketing? Comment ce concessionnaire peut-il faire de l’argent avec un tel projet?

D’abord, il faut savoir que Brown Lee détient un titre spécial de maître vendeur Roush. Ainsi, il vend et installe suffisamment de produits de performance Roush pour bénéficier des meilleurs prix de la marque. On estime que l’ensemble de compresseur en question lui coûte à peine la moitié du prix habituel.

De plus, les concessionnaires Ford qui vendent plus de véhicules et qui reçoivent de meilleures notes au chapitre du service à la clientèle pourraient obtenir leur inventaire du manufacturier pour moins cher. Autrement dit, Brown Lee doit être un détaillant à grand volume qui peut garnir sa cour de nouvelles Mustang en déboursant moins d’argent qu’un plus petit concessionnaire.

Quoi qu’il en soit, cette Mustang de 700 chevaux est toute une aubaine, surtout quand on pense que la nouvelle Mustang Shelby GT500 2020 fournit 60 chevaux de plus et qu’elle coûte 94 675 $ au Canada.