Ford Mustang Shelby GT500 2020 : 700 chevaux… et une limite de vitesse?

Le même jour où Ford émet un communiqué expliquant comment des tests virtuels avec des super ordinateurs et des techniques d’impression en 3D ont aidé les concepteurs à faire de la Ford Mustang Shelby GT500 2020 la Mustang de route la plus aérodynamique et la plus explosive à l’accélération de l’histoire, on apprend que la compagnie a décidé de lui imposer une limite de vitesse.

C’est exact : la bête infernale qui déchaîne plus de 700 chevaux grâce à un V8 suralimenté de 5,2 litres s’abreuvant d’essence super à indice d’octane de 93 – la voiture de série la plus puissante jamais créée par Ford – sera restreinte à une vitesse de pointe de 290 km/h. Car and Driver a rapporté la nouvelle en premier.

Certes, la Ford Mustang Shelby GT500 2020 pourra foncer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes environ et compléter le quart de mille en moins de 11 secondes, mais il faudra mettre une croix sur une vitesse de pointe de plus de 300 km/h.

Photo: Ford

Ford semble avoir pris cette décision pour des raisons pratiques et économiques. Apparemment, du point de vue du développement et de l’ingénierie, la différence entre les vitesses maximales mentionnées est assez importante. La compagnie à l’ovale bleu a cru plus sage d’investir dans d’autres systèmes qui améliorent la performance, comme une boîte à double embrayage avec contrôle de l’accélération qui effectue des changements de rapport en moins de 100 millièmes de seconde, ou encore un gros aileron arrière réglable emprunté à la Mustang GT4 de course.

La limite de vitesse de 290 km/h place la nouvelle Shelby GT500 derrière la Dodge Challenger Hellcat Redeye de 797 chevaux et même la Chevrolet Camaro ZL1 1LE de 650 chevaux, mais Ford espère qu’au final, son muscle car le plus extrême deviendra le roi des circuits.

Photo: Ford

Équipée de l’ensemble de fibre de carbone pour la piste, qui comprend ledit aileron de style GT4 sans oublier des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 conçus sur mesure et quelques solutions pour alléger le poids de la voiture, la GT500 serait en mesure de générer jusqu’à 550 livres d’appui au sol à l’arrière.

Un autre point positif en terminant : après avoir annoncé en janvier que la Ford Mustang Shelby GT500 2020 serait commercialisée cet automne, le constructeur écrit dans son tout dernier communiqué qu’elle sera plutôt disponible à partir de l’été.