Toyota Corolla 2020 : cinq choses à savoir

La toute nouvelle Toyota Corolla 2020 marque un 12e chapitre dans l’histoire de la voiture la plus vendue au monde. Après plus de 50 ans et 45 millions d’exemplaires, la berline compacte japonaise a été complètement repensée et redessinée en suivant les traces de la Corolla Hatchback lancée un an plus tôt.

Tout comme cette dernière et bien d’autres modèles au sein de la gamme, elle est bâtie sur la nouvelle architecture globale de Toyota (TNGA). De gros changements l’accompagnent et, pour que vous ayez un portrait clair, l’équipe du Guide de l’auto vous résume ici tout ce que vous devez savoir sur la Corolla 2020, qui vient tout juste de se mettre en vente.

Esthétique transformée

D’une génération à l’autre, la Corolla gagne en dynamisme sur le plan du design, mais le modèle 2020 paraît résolument plus moderne et sportif que le précédent. On le voit surtout dans les phares et la façon dont la calandre et le pare-chocs sont sculptés à l’avant. Les versions SE et XSE ont une signature à DEL unique de même qu’une jupe avant de couleur assortie et des jantes de 18 pouces – une première pour la Corolla – afin d’accentuer la posture plus athlétique.

Il faut d’ailleurs mentionner que les voies ont été élargies, que la hauteur de la voiture a été réduite et que le capot a été abaissé pour offrir une meilleure visibilité vers l’avant.

Photo: Toyota

Plus confortable et plus techno

Toutes les Toyota Corolla 2020 exploitent le système multimédia Entune 3.0 avec un écran tactile de 7 ou 8 pouces. Il permet d’accéder aux réglages, aux commandes du système audio et de la navigation, au téléphone intelligent et aux applications d’Entune 3.0. Apple CarPlay (avec Siri Eyes Free) est compatible, mais oubliez Android Auto, malheureusement. D’autre part, un affichage multifonctions configurable allant jusqu’à 7 pouces se trouve derrière le volant.

La position des sièges a été optimisée pour plus de confort et une meilleure visibilité, tandis que leur nouveau design semble rajeunir la Corolla. Des agencements bicolores sont aussi disponibles, comme noir avec des accents bleus, et une nouvelle teinte couleur crème foncée appelée Macadamia ajoute un cachet luxueux.

Nouveau moteur plus performant en option

Les versions L, LE et XLE de la Toyota Corolla 2020 conservent le moteur de 1,8 litre développant 139 chevaux, tandis que les SE et XSE sont propulsées par un tout nouveau moteur de 2,0 litres à injection directe et au taux de compression élevé. Celui-ci fournit une puissance de 169 chevaux et un couple de 151 livres-pied.

Photo: Toyota

Sachez par ailleurs que la boîte manuelle à six rapports comprend désormais un dispositif qui effectue automatiquement une correspondance rapide du régime moteur lors des rétrogradations pour favoriser des passages plus fluides. En option, la nouvelle boîte de vitesses à variation continue, 20% plus rapide d’exécution qu’une CVT classique selon Toyota, simule 10 rapports et offre un mode Sport.

Première Corolla hybride en Amérique du Nord

La Corolla la plus écoénergétique jamais produite par Toyota est également en vente et affiche une cote de consommation moyenne de 4,5 L/100 km. Elle adopte le système hybride de la Prius, soit un moteur à quatre cylindres de 1,8 litre jumelé à deux petits moteurs électriques. Sa puissance s’élève à 121 chevaux. Sans être une hybride rechargeable, elle possède un mode «EV» qui permet de rouler sur de courtes distances sans brûler de l’essence.

Photo: Toyota

Une conduite plus sportive et plus raffinée

Avec la Corolla 2020, Toyota promet une plus grande agilité (la rigidité sous torsion a été accrue de 60%), mais surtout le roulement le plus doux et le plus silencieux à ce jour. En effet, la suspension arrière indépendante à bras multiples représente une nette amélioration par rapport à la poutre de torsion utilisée précédemment, tandis que les matériaux d’insonorisation sont plus abondants, par exemple au niveau des interstices entre les panneaux de carrosserie.

La nouvelle Corolla devient également l’une des voitures les plus sécuritaires de sa catégorie, car la suite Toyota Safety Sense 2.0 (comprenant notamment un système précollision avec détection des piétons) est incluse de série sur toutes les versions.

Et les prix? La Toyota Corolla 2020 débute à 18 990 $ en version manuelle et à 20 790 $ avec la CVT. La gamme culmine avec la version XSE à partir de 28 490 $. Quelque part au milieu, on retrouve la Corolla hybride 2020 à 24 790 $.