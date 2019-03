Toyota Prius 2019 : cinq choses à savoir

Plus de 20 ans après ses débuts, la Toyota Prius demeure une référence dans le monde des véhicules à motorisation hybride.

Certes, il existe désormais une offre de plus en plus intéressante de modèles rechargeables et entièrement électriques, mais les voitures hybrides comme la Prius ne sont pas désuètes pour autant.

La Prius demeure d’ailleurs un joueur important chez Toyota, qui profite de l’année-modèle 2019 pour apporter quelques changements à son iconique modèle.

Voici cinq choses à savoir au sujet de la Toyota Prius 2019.

Photo: Toyota

Quatre roues motrices

Pour la première fois de son histoire, la Toyota Prius propose une configuration à quatre roues motrices sur demande pour 2019. Optionnel, le système AWD-e de la Prius utilise un petit moteur électrique pour alimenter les roues arrière pendant que le moteur à essence et le moteur électrique principal s’occupe du train avant. À noter que ce système peut fonctionner jusqu’à une vitesse de 70 km/h.

Consommation d’essence dérisoire

La Toyota Prius 2019 demeure l’un des modèles enregistrant la meilleure consommation d’essence sur le marché. Selon Ressources naturelles Canada, la Prius 2019 affiche une consommation combinée ville/route de 4,4 L/100 km et des émissions assez faibles de 105 g/km de CO2.

La variante AWD-e consomme en moyenne 4,7 L/100 km et produit des émissions de CO2 de l’ordre de 109 g/km.

Photo: Toyota

Une grande famille

Au fil du temps, le nom Prius a pris une place très importante au sein de la gamme Toyota. Si bien que la Prius n’est plus seule! Au modèle « traditionnel » se sont jointes les Prius c, Prius v (abandonnée après le millésime 2018) et Prius Prime. La dernière du lot est équipée d’une technologie hybride rechargeable lui permettant de parcourir environ 35 kilomètres en mode tout électrique.

Sécurité omniprésente

Comme plusieurs autres modèles vendus par Toyota au Canada, la Prius vient de série avec l’ensemble de technologies d’aide à la conduite Safety Sense P. Cela comprend un système de précollision avec détection des piétons, un système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, des feux de route automatiques et un régulateur de vitesse adaptatif.

D’un point de vue plus passif, la Prius 2019 est également munie de huit coussins gonflables.

Photo: Toyota Canada Inc.

Le prix

La Prius 2019 est vendue à partir de 27 990 $ avant les frais de transport et de préparation alors que sa variante à quatre roues motrices AWD-e requiert un supplément de 1 000 $.

En guise de comparaison, la Honda Insight et la Hyundai IONIQ hybride sont respectivement offertes à partir de 27 990 $ et 24 399 $.