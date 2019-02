Kia présentera un véhicule électrique «performant» à Genève

2019 sera l’année où l’offre des véhicules électriques se multipliera de façon importante.

Les constructeurs coréens présentent actuellement l’offensive la plus marquée en électrification avec l’arrivée en marché du Hyundai Kona électrique et les récents dévoilements des Kia e-Niro et Soul EV. Et n’oublions pas la Hyundai Ioniq, qui est sur le marché depuis quelques années.

Il semble que ce ne soit pas assez, car le constructeur présentera un autre véhicule électrique (VÉ) au Salon de Genève. Mais cette fois, on promet quelque chose d’un peu plus osé.

L’avenir de Kia

Comme il est souvent le cas avec de telles annonces, Kia ne révèle pas grand-chose au sujet de ce nouveau véhicule, si ce n’est qu’une seule image noircie, révélant ce qui semble être une voiture sport ultra futuriste.

Toutefois, le constructeur promet quelque chose d’entièrement différent que ce qu’il nous propose actuellement en matière de VÉ. Le communiqué de presse parle de quelque chose « d’excitant » et « distingué » qui offrira aux consommateurs une grande autonomie, un design unique et une dynamique de conduite marquée. Intéressant.

Au moment d’écrire ces lignes, aucun constructeur automobile n’offre un véhicule électrique performant et abordable. Seules les marques de luxe comme Jaguar, Tesla et Audi y sont parvenues, alors il sera intéressant de voir ce que les coréens ont à nous proposer avec ce concept.

Le Guide de l’auto sera en Suisse le mois prochain afin de couvrir le Salon de Genève pour vous en dire davantage.