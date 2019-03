BMW Z4 2019 : cinq choses à savoir

Le roadster de BMW est de retour. Après avoir retiré la deuxième génération de la Z4 au terme du millésime 2016, la sportive biplace nous revient entièrement redessinée, mais la recette de base n’a pas changé.

Voici cinq choses à savoir au sujet de la BMW Z4 2019, qui sera en vente au Canada au mois de mars à partir de 62 450 $ avant les frais de transport et de préparation. Elle concurrencera une fois de plus les Audi TT, Mercedes-Benz SLC et Porsche 718 Boxster.

Une seule déclinaison pour 2019

La BMW Z4 2019 ne sera disponible qu’en version sDrive30i. Elle abrite un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres produisant 255 chevaux ainsi qu’un couple de 295 livres-pied entre 1 550 et 4 400 tr/min. Le constructeur avance un chrono 0-100 km/h de 5,4 secondes. Toutefois, les Z4 M40i et M40i First Edition 2020 apparaîtront dès le mois d’avril équipées d’un six cylindres turbo de 382 chevaux.

Photo: BMW AG

Pas de boîte manuelle pour l’instant

Chaque version de la Z4 sera munie d’un rouage à propulsion et d’une boîte automatique à huit rapports, cette dernière obtenant un réglage plus sportif dans les déclinaisons M40i 2020. Pour le moment, on ne prévoit pas offrir une boîte manuelle, mais si une éventuelle Z4 M était introduite – BMW n’a rien annoncé à ce sujet – nous croyons qu’une manuelle pourrait être disponible.

Photo: BMW AG

Un peu plus grosse qu’avant

Par rapport à la génération antérieure, la BMW Z4 2019 est plus longue de 85 millimètres et plus large de 75 mm, avec une ligne de toit plus haute de 13 mm. Ledit toit est maintenant fabriqué en tissu – contrairement au toit rigide escamotable de l’ancienne Z4 – et peut être abaissé ou remonté en à peine 10 secondes, et ce, lorsque la voiture file jusqu’à une vitesse de 50 km/h. Le coffre de la nouvelle Z4 dispose d’un volume de 281 litres, que le toit soit en place ou replié – le volume du coffre de la précédente Z4 variait de 180 à 310 litres.

Photo: BMW AG

Luxe et technologie à bord

De série, l’habitacle de la Z4 comprend un garnissage des sièges en similicuir noir, mais une combinaison de cuir et d’alcantara noir avec surpiqûres bleues est disponible, tout comme un habillage en cuir Vernasca avec un choix de quatre coloris – blanc ivoire, noir, rouge magma et cognac. La Z4 inclut aussi des sièges et un volant chauffants ainsi que le système multimédia 7,0 avec molette iDrive de BMW et l’intégration Apple CarPlay, alors que l’affichage tête haute, la clé intelligente, la recharge de téléphone sans fil et la chaîne Harman/Kardon figurent en option.

Un partenariat avec Toyota

Afin de diviser les coûts de développement et de production, BMW et Toyota ont travaillé ensemble lors de la création de la Z4. Le roadster partage son architecture, ses motorisations et plusieurs composants de son habitacle avec la Toyota GR Supra 2020.