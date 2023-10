Hennessey dit au revoir à la Camaro en la poussant à 1000 chevaux

La Chevrolet Camaro de sixième génération nous quitte au terme de l’année-modèle 2024 et son avenir demeure incertain. La compagnie a promis qu'elle n'abandonne pas son gros coupé et qu’il y aura une suite, mais sous quelle forme et avec quel genre de motorisation? Ça reste à voir.

Les amateurs ont droit à une édition spéciale signée Chevrolet en guise de chant de cygne, mais ce n’est pas tout : le célèbre préparateur texan Hennessey vient d’annoncer une Exorcist Camaro ZL1 Final Edition pour les maniaques de performance et les collectionneurs.

La voiture a été imaginée comme une riposte directe à l’infernale Challenger SRT Demon 170 de Dodge. Grâce à un compresseur volumétrique et un système d’admission à haut débit, sa puissance est gonflée à 1 000 chevaux et son couple, à 966 lb-pi – des augmentations de 54% et 49%, respectivement. Le sprint de 0 à 60 mi/h (97 km/h) se ferait en 2,1 secondes, tandis que le quart de mille ne nécessiterait que 9,57 secondes.

Photo: Hennessey

Aucun de ces chiffres n’égale la Demon 170, certes, mais puisque la Camaro possédée de Hennessey se base sur le modèle ZL1, il ne s’agit pas uniquement d’une bombe d’accélération : elle excelle aussi dans les virages comme sur un circuit.

Hennessey a retravaillé les soupapes et les culbuteurs ainsi que tout le système d’alimentation en carburant, puis installé un extracteur de chaleur surdimensionné. L’échappement profite quant à lui de longues tubulures en inox et de convertisseurs catalytiques de grande capacité, ce qui donne le son démentiel mis en valeur dans la vidéo qui suit :

Le prix n’est pas connu pour l’instant, mais on sait que Hennessey fabriquera seulement 57 exemplaires en référence aux 57 années de production de la Camaro. D’ailleurs, une plaque numérotée sera apposée sur le moteur. Quant au design, un ensemble graphique exclusif à la Exorcist Camaro ZL1 Final Edition est bien sûr de mise.

« Notre transformation de la Camaro ZL1 est l’une de mes préférées à vie, a déclaré le fondateur et PDG John Hennessey. Le châssis, la suspension et le moteur travaillent à l’unisson, de sorte que le conducteur fasse l’expérience d’une puissance brute et débridée. Rien ne se compare à notre Exorcist et nous sommes impatients de partager cette édition spéciale avec les amateurs de cette voiture iconique avant qu’elle ne s’en aille à jamais. »

En studio : Quels sont les délais d’attente pour une Chevrolet Camaro?