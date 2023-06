Chevrolet Camaro 2024 : une édition spéciale en hommage à son nom de code

La Chevrolet Camaro de sixième génération, qui prendra sa retraite au terme de l’année-modèle 2024, a droit à une édition spéciale pour collectionneurs qui s’inspire du nom de code de développement : Panther.

D’abord disponible en versions LT, RS, LT1 et SS, la Camaro Collector’s Edition 2024 se pare d’une nouvelle couleur de carrosserie Noir panthère métallique, de bandes décoratives noires et de roues en alliage de 20 pouces au fini noir satiné (ou encore des roues forgées polies en option). À cela s’ajoutent le becquet avant issu de l’ensemble 1LE et l’aileron arrière de l’ensemble ZL1.

L’édition spéciale peut aussi être commandée avec la Camaro ZL1. Dans ce cas, la peinture Noir panthère adopte un fini mat, une première pour une Camaro de production. Le même becquet avant 1LE est de mise et l’aileron arrière provient de l’ensemble ZL1 1LE. L’extérieur est complété par une bande ZL1 Noir métallique, des étriers de freins rouges et des verrous de roues noirs.

Photo: Chevrolet

Il n’y a pas d’images de l’intérieur de la voiture, mais Chevrolet mentionne qu’un écusson numéroté et à motif de panthère orne le volant. Des garnitures noires exclusives et des tapis comportant un logo « Collector’s Edition » gravé au laser sur une plaque d’aluminium figurent également au menu.

Chaque client recevra par ailleurs deux affiches : une représentant la voiture et l’autre, les six générations de la Camaro. S’il s’agit d’une version ZL1, une montre Shinola commémorative sera incluse en prime.

Seulement 350 exemplaires de la Chevrolet Camaro ZL1 Collector’s Edition 2024 seront fabriqués pour le marché nord-américain. La disponibilité des autres versions n’est pas précisée pour l’instant, ni les prix.

Pour ce qui est de la Camaro régulière, la prise de commandes débutera cet été et la production à l’usine de Lansing Grand River, au Michigan, prendra fin en janvier 2024.

