Honda Prologue 2024 : cinq choses à savoir

Honda a récemment dévoilé son tout premier véhicule 100% électrique en Amérique du Nord, le Prologue 2024. Comme le nom le suggère, ce multisegment représente le début d’une série de modèles zéro émissions qui viendront d’ici 2030. On sait d’ailleurs déjà qu’il sera suivi d’un VUS intermédiaire à trois rangées en 2025, fondé sur une architecture propre à Honda.

Oui, car le Prologue est aussi américain que japonais, lui et le nouveau Acura ZDX ayant été développés en partenariat avec General Motors, qui fournit entre autres la plateforme et la batterie Ultium. La production se fera à l’usine GM de Ramoz Arizpe, au Mexique, aux côtés des Chevrolet Blazer EV et Equinox EV.

Voici plus concrètement cinq choses que vous devez savoir sur le Honda Prologue 2024 :

Dimensions et espace

Environ 18 cm plus long que le populaire CR-V, incluant près de 40 cm d’extra au niveau de l’empattement, mais 4 cm moins haut, le Prologue promet beaucoup d’espace pour ses cinq passagers. On parle de 3 877 litres, incluant un dégagement pour les jambes à la deuxième rangée nettement plus généreux que dans le Passport.

Le coffre n’est pas particulièrement vaste, en revanche, avec une capacité de 714 litres. Avec les dossiers arrière 60/40 rabattus (pas tout à fait à plat, malheureusement), le volume utilitaire augmente jusqu’à 1 634 litres. L’espace caché sous le plancher ajoute 14 litres de plus. Un hayon électrique mains libres est disponible pour y accéder.

Photo: Honda

Versions et équipement

Honda Canada offrira le Prologue exclusivement avec une configuration à deux moteurs formant un rouage intégral ainsi qu’en trois versions – EX, EX-L et Touring. Les deux premières ont des roues de 19 pouces et celles de la troisième mesurent 21 pouces, du jamais vu chez Honda. Les six couleurs extérieures disponibles incluent le Rouge écarlate métallisé et le Bleu pacifique métallisé.

Les caractéristiques de série comprennent des sièges en tissu deux tons, un combiné d’instruments à affichage numérique de 11 pouces et un écran tactile HD de 11,3 pouces, assorti de la technologie Google intégrée (Google Assistant, Google Maps et encore plus d’options sur Google Play). Les versions EX-L et Touring renferment des sièges en cuir.

Par ailleurs, la gamme d’aides à la conduite Honda Sensing regroupe le freinage en cas de trafic transversal arrière, l’assistance à la direction en cas d’obstacle dans l’angle mort et l’alerte de trafic piétonnier arrière, tous des premières chez Honda.

Photo: Honda

Expérience de conduite

Avec ses deux moteurs électriques, le Prologue génère une puissance estimée à 288 chevaux et un couple de 333 lb-pi. Il est construit sur une plateforme de GM, mais sa suspension avant et arrière à articulations multiples a été optimisée par les ingénieurs de Honda pour offrir une expérience de conduite sportive et un raffinement dignes de la marque nippone.

Le contrôle acoustique actif à réglage personnalisé du Prologue viendra rehausser l’expérience de conduite en créant une sensation d’accélération continue avec une répétition de sons de basse à haute fréquence reliée à l’accélération et à la décélération. Le mode Sport disponible favorisera quant à lui une conduite encore plus engagée avec une réponse de l’accélérateur et de la direction plus nerveuse, une direction plus ferme, une puissance de freinage accrue et d’autres améliorations.

Photo: Honda

Batterie et recharge

Tel que mentionné plus tôt, la batterie au lithium-ion de 85 kWh du Prologue provient de GM. Son autonomie anticipée s’élève à plus de 450 km, ce qui est dans la bonne moyenne.

Honda parle d’une capacité de recharge rapide à courant continu allant jusqu’à 155 kW. Ainsi, le Prologue pourra regagner une autonomie de plus de 100 km en environ 10 minutes. Le préconditionnement de la batterie permettra de réduire les temps de recharge.

Il faut rappeler également que Honda s’est jointe à une coentreprise comprenant six autres constructeurs automobiles pour développer le principal réseau de recharge à haute vitesse en Amérique du Nord, devançant les Superchargeurs de Tesla. La cible est de 30 000 bornes de recharge et 1 350 emplacements d’ici 2030. Les premiers ouvriront l’année prochaine aux États-Unis et seront suivis peu de temps après par ceux au Canada.

Photo: Honda

Quand et à quel prix?

La prévente du Prologue est déjà commencée sur le site honda.ca et les premières livraisons sont prévues au printemps 2024. Attention : le véhicule ne sera pas disponible partout au pays, seulement en Colombie‑Britannique, en Ontario et au Québec.

Honda évoque un prix de détail minimal d’environ 65 000 $, ce qui n’est pas tellement surprenant considérant que ses produits coûtent plus cher que la moyenne. Mais cela voudrait dire qu’il serait admissible uniquement à la subvention provinciale de 7 000 $ et non à celle du gouvernement fédéral de 5 000 $, car il dépasse les 60 000 $.

De plus amples détails sur l’équipement et les prix seront annoncés à une date ultérieure.

En vidéo : Le Guide de l'auto découvre le Honda Prologue