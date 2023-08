Chevrolet Blazer EV 2024 : plus de détails sur les prix et la disponibilité

Trois nouveaux modèles électriques de Chevrolet doivent arriver sur le marché cette année, dont le multisegment intermédiaire Blazer EV 2024, qui se veut une riposte directe au Ford Mustang Mach-E. Les premiers exemplaires viennent de quitter l’usine de Ramos Arizpe, au Mexique, et rejoindront leurs premiers clients d’ici la fin de l’été.

De ce fait, la compagnie a donné plus de détails concernant les prix et l’équipement pour le marché canadien, que nous vous partageons ici.

Débutons par le Blazer EV RS AWD (à rouage intégral), puisque c’est celui qui arrivera en premier. À 73 298 $, transport et préparation inclus, il se démarque avec un look plus sombre et sportif, des roues de 21 pouces, un volant à base plate, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un affichage tête haute, un système audio Bose, un rétroviseur numérique et un éclairage extérieur animé.

Photo: Chevrolet

Au moment d’écrire ces lignes, l’autonomie officielle n’est pas encore chiffrée par Ressources naturelles Canada, mais GM a évoqué un maximum de 515 km avec le Blazer EV RS RWD (propulsion), qui entrera en production cet automne et affichera exactement le même prix de départ que son pendant à deux moteurs. Ce serait légèrement supérieur à ce que propose le Mustang Mach-E.

Plus abordable, la version 2LT AWD commencera elle aussi sa production cet automne. À 63 298 $, elle renferme entre autres un écran multimédia de 17,7 pouces, un tableau de bord numérique de 11 pouces, un volant chauffant, la recharge sans fil pour téléphones, un hayon assisté et un système de caméras à 360 degrés.

Photo: Chevrolet

Chevrolet mentionne que les prix des autres versions seront annoncés à l’approche de leur arrivée, incluant le très performant Blazer EV SS de 557 chevaux, qui est maintenant retardé jusqu’au printemps 2024. Avec sa fonction WOW (Wide open Watts) activée, il peut passer de 0 à 96 km/h en moins de quatre secondes.

L’éventuelle version d’entrée de gamme 2LT FWD (à traction) devrait arriver l’an prochain également, avec environ 471 km d'autonomie, et se vendre pour moins de 60 000 $, rendant ainsi le Blazer EV admissible à des subventions fédérale (5 000 $) et provinciale (7 000 $).

Dernier point : les concessionnaires Chevrolet commenceront à transformer les réservations en commandes vers la fin de l’été pour ce qui est des versions 2LT AWD, RS AWD et RS RWD.

En vidéo : Le Guide de l'auto découvre le Chevrolet Blazer EV 2024